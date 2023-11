英國研究：猴痘可能2016年就已開始人傳人

去年猴痘在全球發生大流行,英國研究發現,大流行間猴痘病毒基因突變約是過往28倍,且不少突變可能是人體蛋白質與猴痘病毒作用結果,並推論人傳人最早從2016年就已開始。

國內學者指出,這項研究發現,人傳人模式是主要造成大流行的原因;雖這次猴痘人傳人疫情已受到控制,仍必須持續追蹤和猴痘病毒的突變以及傳播模式間關係,以利早期發現病毒突變是否會增加感染風險。

英國愛丁堡大學研究APOBEC3 deaminase editing inmpox virus as evidence for sustained human transmissionsince at least 2016,在台灣時間今年11月3日刊登於國際期刊「科學」(Science),研究顯示猴痘病毒正出現不同的分支,分支的病毒特徵是與人類免疫系統持續相互作用而產生的突變。

台灣科技媒體中心(SMC)邀情國內專家、中央研究院分子生物研究所研究員張雯說明這篇最新研究,並發布新聞稿。

張雯指出,過往研究中,猴痘病毒基因突變的數據與傳染模式關聯未如此明確。此研究發現2017到2022年猴痘病毒的基因突變增加,在這次大流行中的突變率,更是過往的約28倍

此外,90%的DNA序列突變(由G變成A,或由C變成T)與過往均不相同;這種突變應是人類的APOBEC3蛋白質,與猴痘病毒作用的結果,與此次猴痘流行人傳人模式有關。研究團隊並由此推論,猴痘病毒人傳人的感染模式最早其實從2016年就已開始。

張雯說明,這項研究結果並不代表猴痘病毒的突變株會比較危險,且此次大流行的猴痘病毒屬於CladeIIb分支,感染人的症狀較輕微。但未來仍可以再進一步研究突變株演化機制,以助猴痘的醫療與預防。

張雯指出,發生猴痘疫情的國家中,有些國家的疫苗政策並不完善,傳染病防治策略較差,因此猴痘病毒從動物傳給人、再從人傳給動物的機率仍然很高,也容易因為沒有早期發現案例而被輕忽,等到爆發人傳人疫情時,情況已經很嚴重。

這篇研究提出人傳人的模式,與猴痘病毒基因突變很有關聯,張雯表示,這提醒全球,尤其是已知有攜帶猴痘病毒的動物的國家,可能要更警覺,是否已經發生從動物傳染人後,開始人傳人的事件。