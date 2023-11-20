網路應用無設限！客製旅宿、商家、社區多場域解方

依行政院統計台灣網路使用率於111年已近9成，除民眾日常影音娛樂外，也廣泛應用在公司行號安全監控與商務服務。是否設有24小時網管及客服中心，有無搭配線上技術顧問、線下工程團隊，即時反應與處理突發狀況，都是企業主選擇網路服務品牌的關鍵因素。長年致力家用網路的領導品牌凱擘大寬頻推出企業專屬服務，除備有上述全年無休的專業服務團隊，更針對連鎖店家、旅宿店家、社區大樓、學校和宿舍、醫療院所及其他場域客製各類解決方案，包括企業級寬頻、串流影音、智慧互聯網、輕鬆通訊組等，協助企業營運無痛升級。

助旅宿、連鎖店家完善網路服務，顧客消費體驗更升級疫情後國旅回溫，許多旅宿業者為迎接久違的觀光熱潮，紛紛採用凱擘企業解決方案的尊榮迎賓系統，以電視畫面提供住客專屬問候內容，大幅提升入住體驗，電視介面更可無縫連接國內外串流影音平台，像是YouTube、MyVideo、HBO GO、Disney+、線上OTT頻道等，搭配聲控電視管家、燈光控制及行動裝置拋屏功能，打造比家更舒適的智慧住宿空間。針對觀光客造訪的連鎖店家，凱擘也提供AI智能防護網，讓管理者輕鬆掌握多店實況並兼顧安全，若不幸發生入侵事件，還有竊盜損失補償降低店家財損；採用行動市話功能，手機就能接聽傳統市話，在外也不怕錯失任何訂單商機。

▲凱擘大寬頻尊榮迎賓系統提供住客專屬問候內容、串流影音服務，提升入住體驗。 圖／凱擘大寬頻提供

社區管理、智能防護一條龍，提升管理效率與安全保障凱擘大寬頻Wi-Fi無線網路也涵蓋社區大樓，全方位智能防護包含暢快的光纖網路、社區監控、智能車道管理等，因應不同社區住家環境提出合宜的配套專案與專人安裝服務。此外，社區管委會常需耗時處理各項社區業務，透過社區達人App一指搞定郵件包裹收發、繳費通知、公告資訊、瓦斯抄表等社區大小事，管委會與住戶溝通便利，管理更有效率，打造高品質安全宅邸。

▲凱擘企業級寬頻可因應不同社區住家環境，提出合宜的配套專案與專人安裝服務。 圖／凱擘大寬頻提供

觀光景點即時影像、校園及醫療院所多場域零時差安全監控不僅如此，凱擘大寬頻無設限的企業專屬客製方案，也能擴及各大風景區、國家公園、停車場等場域，至今已擁有超過4.5萬個企業用戶，並深獲逾2千家公家機關信任。透過即時影像、AI智能防護網與順暢無線網路，提供民眾各地美景也保障遊客安全，隨時打卡不卡頓。若運用至工廠、倉儲等難靠人力管理的大型場域，可有效監測控管增進安全層級。對於學校、醫院等高安全需求場域，設置AI影像監控、智慧煙霧火災偵測以達最高安全等級；同時，凱擘大寬頻企業服務協助建置專線電路及Mesh Wi-Fi網路全覆蓋，於校園可使數位教學資源穩定串接，於醫療院所則提供醫病及家屬跨樓層區域和地下停車場的Wi-Fi無線網路暢通。