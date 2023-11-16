這不是魔法！電子橋樑助癱瘓者重新行走幕後功臣原是他

人的身體不像電影，沒有魔法可以讓重大傷殘回覆康健。但持續創新的科技，確實有可能帶來恢復的曙光。格特揚奧斯坎（Gert-Jan Oskam）在2011年時一度因為一場事故導致下半身癱瘓；2022年時他加入一場測試，並在手術後數分鐘後透過電子橋樑控制了電腦上的虛擬人像，甚至在數天後以意志力移動了雙腳，到底這中間發生了什麼事？

「脊髓如同高速公路，脊髓受傷後，此公路連接便被打斷。大腦依然活躍，試圖發出訊號，但這些訊號因受傷而中斷。為此，我們搭建了一座電子橋樑，借助電記錄及電刺激，重新連接大腦與脊髓。」神經外科醫生，也是NeuroRestore實驗室的聯合總監喬瑟琳布洛赫如斯表示。

這個「電子橋樑」是由兩個植入裝置組成，一個植入於大腦運動功能區，第二個植入脊髓傷處下方，前者負責紀錄大腦產生的訊號並傳送入後者，因而可以意念刺激肢體活動，化奇蹟成為現象事實。同時「電子橋樑」的原理也來自一項創新技術：硬膜外電刺激（Epidural Electrical Stimulation以下簡稱EES），可將脈衝傳送到患者脊髓損傷以下的特定位置，而技術的發明者正是NeuroRestore實驗室的聯合總監、庫爾坦教授（Grégoire Coutin），並讓他成為2019年「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise）的得主。

勞力士從2019年開始推出「保護地球，恒動不息」（Perpetual Planet）計劃，計畫中並透過「勞力士雄才偉略大獎」（Rolex Awards for Enterprise），支持不同領域的專業人士持續帶來改變。歷史最早可溯及1976年的「勞力士雄才偉略大獎」，透過表彰與實際挹注資源予包含考古、教育、探險、物理...等155位得主。種植2,300萬棵樹、保護43種瀕危物種、研發48種可廣泛運用的技術，是近50年來累計的成就，也持續為人類文明付出貢獻；而格特揚奧斯坎在去年2022的一步，並未有中止；今年五月時，曾再次透過裝置行走，重要西方媒體如CNN也曾報導，證明這項成就並非曇花一現，而持續前進演化中；於此同時，庫爾坦的下一步目標則是將神經纖維修復與電子橋樑結合，進而幫助癱瘓者能真正拾回活力。