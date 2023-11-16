續航力滑板車、100%紫外線防曬模桃園青創博覽會一次看

桃園青年事務局將於11月21日舉辦「2023 Taoyuan FuturePeak 桃園青創博覽會」活動，以「跨界共創×接軌國際」為主軸，共120組展攤參與。來自青創指揮部的新創團隊康科科技致力於打造綠能且多功能的代步工具；來自虎頭山創新園區的碩銘科技股份有限公司也參與「iTrash智慧垃圾桶」與「瓶罐回收機」雲端服務。

參與活動的康科科技設計出模塊化滑板車，能以電力驅動續航20公里，期待能減少民眾對傳統汽機車的依賴，同時滑板車具備輕巧、好收納的特性，且操作容易，對於短程移動來說是相當便利的工具。

碩銘科技股份有限公司以提供雲端倉儲系統服務與電腦製造自動化Turnkey Solution解決方案輸出為導向，更參與桃園市政府推出的iTrash智慧垃圾桶與瓶罐回收機服務，負責雲端智能回收系統itrash 2.0整合，提供設備機台自動化、支付、票據、Line 通訊整合，串接後台系統回收即時狀況與設備機台大數據整合報表，提供全方位智能回收系統維運整合方案。

而億高應用材料產出「吸血鬼之盾防曬膜」，擁有近100%的紫外線阻隔率及高透光、高隔熱效果，除節能及隔熱外，Uplus更可增加玻璃強度，避免玻璃窗破碎時，飛濺的玻璃渣造成傷害，兼具環保永續及居家安全性。其產品應用範圍跨足綠色建築、汽車產業，並擁有世界40多國隔熱技術專利，也取得多國綠建材、節能環保標章認證。