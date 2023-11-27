1折珠寶腕錶流當品特賣 300個名額秒殺快搶

鑑定達人秦老闆舉辦年終特賣會，每件珠寶腕錶都親自鑒定評價。 圖／大千典精品 提供

「用買菜錢，買高級珠寶」這句話出自鑑定達人秦嗣林老闆之口，敢說出這麼狂的一句，沒錯，全台最划算、一年一度流當品珠寶精品年終特賣會即將登場。2023年肯定是歷年打破市場行情力道最猛的特賣會，原來多數珠寶都是在COVID-19疫情中典當的，秦老闆用老道經驗鑑好物，超低價讓惜情的有緣人買回，搭起物美價廉的橋梁，希望用最合理價格擁有頂端天然珠寶腕錶的民眾千萬不要錯過。

5.01克拉鴿血紅緬甸紅寶戒指，尊貴大器。 圖／大千典精品 提供

在典當業累積超過40逾年經驗的大千典精品集團執行長秦嗣林，是大家熟悉的知名寶物鑑價達人秦老闆，在歲末年終之際都會舉辦珠寶特賣會。但是「2023大千典精品年終特賣會」卻是重磅出擊，大千典精品表示，本次特賣會是疫情結束後首次擴大舉辦，品項非常多，珍品可謂琳琅滿目，更加亮麗盛大。

就是因為大多數的珠寶都是在疫情當下典當的，所以價格比過去更為低廉。款式眾多價格低廉，就是讓「2023大千典精品年終特賣會」備受矚目的關鍵。當然，秦老闆對珠寶腕錶品質的要求越來越嚴苛，要用自己鑑定的專業嚴選，在特賣會中提供物美價廉的精品，才對得起每一位支持大千典精品的朋友。

全球限量100支的AP錶皇家橡樹離岸型，難得釋出。 圖／大千典精品 提供

「2023大千典精品年終特賣會」即將於12月9日周六在台北市大安區忠孝東路四段大千典精品會館登場。此次年終特賣的珍品多達800件，總價值飆到3億元！受歡迎的珠寶如紅寶石、藍寶石、祖母綠、GIA鑽石、翡翠，以及高級腕錶，如勞力士、AP錶、寶磯、江詩丹頓等，最低殺到一折起，優惠暖心價回應大家對大千典精品的支持。

1.24克拉GIA證書(F/VVS1)鑽戒，自用送人都值得。 圖／大千典精品 提供

很多人都嚮往擁有高級珠寶、頂級腕錶，因為高不可攀的價格不免讓人錯失擁有的機會，秉持讓大家「用買菜錢，買高級珠寶」的秦老闆，每一件珠寶腕錶都經過親自鑒定評價，給消費者買得安心又開心的品質保證。

4.09克拉頂級品質尚比亞祖母綠，附GRS證書。 圖／大千典精品 提供

用最合理的價格把頂端的天然珠寶、名牌腕錶帶回家，無論是犒賞自己、或是贈送給我們摯愛的親友都是物超所值的機會。機會難得，只有300個名額，現在就立即上官網報名，報名後繳交入場費1,000元，當日消費可以折抵2,000元，相當於雙倍回饋。

好康還不僅如此，現場還有好禮驚喜抽的抽獎活動，特獎有1克拉鑽石戒指、二獎是60分鑽石墜子、三獎為丹泉石戒指，另外還有多項現金禮券，值得期待。

【2023大千典精品年終特賣會活動資訊】一律官網報名，限額300名報名時間 : 2023/11/27 11:00 ~ 12/04 16:00活動日期：2023年12月9日星期六活動時間：11:00~17:00活動地點：大千典精品會館/台北市大安區忠孝東路四段270號13樓之2

更多資訊請上大千典精品官網: https://www.depawn.com.tw臉書: https://www.facebook.com/Depawnshop/?locale=zh_TWYoutube頻道: https://www.youtube.com/@depawn