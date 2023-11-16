偏乾大陸冷氣團報到 賈新興：明起6天好天氣但這天最低溫10度以下

首波大陸冷氣團今天報到，天氣會變乾冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今天苗栗以北及宜蘭會下雨，但明起受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，一直到22日下周三全台天氣穩定；受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現周五深夜至周六清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下低溫。

今天鋒面通過，賈新興指出，苗栗以北及宜蘭會下雨，晚上冷空氣南下，周五、周六受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，周五清晨台東和恆春交界一帶仍有零星短暫雨。周五白天起至下周三各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，中南部日夜溫差大。

賈新興指出，受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現於周五深夜至周六清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下的低溫，台北站預估最低溫約12度至13度。

賈新興指出，下周四（23日）午後東北季風影響又下雨， 下周四午後東北季風增強，新北山區、東北角至宜蘭轉有零星短暫雨。下周五及下周六 新北山區及宜蘭有零星短暫雨。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。