快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

偏乾大陸冷氣團報到 賈新興：明起6天好天氣但這天最低溫10度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
首波大陸冷氣團是乾冷空氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，明起6天天氣穩定，但最低溫10度以下。本報資料照片
首波大陸冷氣團是乾冷空氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，明起6天天氣穩定，但最低溫10度以下。本報資料照片

首波大陸冷氣團今天報到，天氣會變乾冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今天苗栗以北及宜蘭會下雨，但明起受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，一直到22日下周三全台天氣穩定；受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現周五深夜至周六清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下低溫。

今天鋒面通過，賈新興指出，苗栗以北及宜蘭會下雨，晚上冷空氣南下，周五、周六受偏乾且接近強烈大陸冷氣團影響，周五清晨台東和恆春交界一帶仍有零星短暫雨。周五白天起至下周三各地為晴到多雲的天氣，早晚亦較涼冷，中南部日夜溫差大。 

賈新興指出，受冷空氣及輻射冷卻效應影響，預估最低溫出現於周五深夜至周六清晨，北部沿海空曠區及谷地，最低溫度接近10度或10度以下的低溫，台北站預估最低溫約12度至13度。

賈新興指出，下周四（23日）午後東北季風影響又下雨， 下周四午後東北季風增強，新北山區、東北角至宜蘭轉有零星短暫雨。下周五及下周六 新北山區及宜蘭有零星短暫雨。但後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

低溫 冷氣團 賈新興

延伸閱讀

10月地球體檢報告 賈新興：今年全年均溫鐵定破紀錄

明起冷空氣到「接近強烈冷氣團」 賈新興：最冷可能10度以下

冬衣準備好！賈新興：周五清晨北部最低溫恐10度以下台北12度

下波冷空氣更強 賈新興：接近「強烈冷氣團」 最低溫10度以下

相關新聞

偏乾大陸冷氣團報到 賈新興：明起6天好天氣但這天最低溫10度以下

首波大陸冷氣團今天報到，天氣會變乾冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今天苗栗以北及宜蘭會下雨，但...

疑有撞擊聲！台鐵區間車行經斗南車站一度停駛 原因曝光

台鐵2134區間車今晨傳出行經斗南車站時有外物入侵一度暫停行駛，以致該班次延誤半小時左右，影響不少上班上課的通勤族；經站...

AI可以參加金曲獎？ 文化部長史哲：比照葛萊美獎

歌手陳珊妮和台灣人工智慧實驗室合作，訓練模型並打造出一首由「AI版陳珊妮」演唱的單曲。然而，AI歌手可以參加金曲獎嗎?立...

引進10萬名印度移工？勞動部臉書遭洗版 勞長：認知作戰

台灣即將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU)，傳引進10萬名印度移工，為此，勞動部臉書遭民眾洗版反對。勞動部長許銘春今在立...

組團赴陸限額每日2千人挨轟 王國材：出團踴躍會調整

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三卻稱，初期以每日2千人為限，引發旅行業界反彈。交通部長王國材今於立...

今鋒面通過中北東部有雨 晚間冷氣團南下轉乾冷明起低溫恐10度

今天天氣變化大，外套要備好。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今鋒面通過中部以北及東部有局部陣雨，晚間冷氣團南下帶來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。