職治師法修法聯盟批：復健醫學會出招阻撓修法進度

職治師法修法原訂11月可以排黨團協商，力盼在立法院這個會期通過，但近日又有變數・職能治療學會顧問張自強表示，原本正待衛福部微調文字出民進黨黨團的職能治療師法草案，卻遇上復健醫學會發函指修法會影響民眾就醫安全，擔憂混淆視聽的說法會讓修法進度停滯。立委吳玉琴則表示，目前法案還在協調中，何時排定黨團協商還沒有共識。

為讓職能治療師修法，放寬「非以疾病治療為目的」的業務，並依衛福部函釋精神入法，讓職能治療師工作更貼近實務。職能治療學會、職能治療全聯會、新北市職能治療職業工會等組成修法聯盟。張自強說，雖立院本會期是預算會期，但仍希望草案可以先出民進黨黨團後，進到黨團協商，再做二讀、三讀。

張自強表示，上周跟衛福部及民進黨黨團初步溝通，當時仍朝向正向發展，並由衛福部作後續文字調整，讓法案在出黨團可以更順利，修法完全比照物理治療師法修法，基本上沒有疑慮。然而，復健醫學會突然在此刻發函給所有衛環委員會的立委，反對職能治療師法修法，因為修法將職業病治療跳脫職業病專科醫師，擔憂此舉會對職業傷害的勞工有不良後果。

張自強澄清，職業傷病的認定及診治已有法規規範，必經取得職醫科證照之醫師診斷，才可以提供服務，職能治療師法修正並不涉及其他醫師專業，職業傷病仍需要醫師轉介、照會等才會到職能治療師這端。復健醫學會的說法有誤，似乎企圖混淆視聽，深怕會復健醫學會把四年前修法的故技重施，影響支持修法的立委，不希望正向發展之際受到該醫學會阻撓。

吳玉琴曾表示，原訂11月排定黨團協商；她最新表示，草案仍在協調，因為醫界仍有反對聲音，醫界希望在「非以疾病治療為目的」外，再加上「非醫療業務」，這樣一來範圍會太廣，希望比照物理治療師法的寫法，是以「非以疾病治療為目的」。目前由衛福部做修正文字，但排定協商因為還需要和醫界溝通，目前沒有時間表。