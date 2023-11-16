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勞團喊提高勞退提撥 勞長：尊重、蒐集意見
近來勞團訴求提高勞退新制的雇主提撥率，昨更集結至行政院門口陳情，高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」。對此，勞動部長許銘春今表示，尊重勞團意見，勞動部也正在蒐集各方意見。
全產總、全金聯、北市產總、高雄市產總等工會昨到行政院陳情，指出勞退新制雇主提繳6%上路至今18年，面對物價通膨、薪資漲幅有限，
勞工退休金保障明顯不足，醫療、照護等經濟支出壓垮勞工老年生活，要求政府提高勞退提撥率，並揚言哪一個2024總統選舉參選人政見主張調高勞退提撥率，勞團就支持他。
許銘春今到立法院社福及衛環委員會進行業務報告。她受訪時說，勞動部尊重勞團意見，目前也在蒐集各方意見，在同時兼顧企業經營下，朝向對勞工退休保障更好的制度，勞動部樂觀其成。
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