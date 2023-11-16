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遠雄廣場公益活動 捐點數助伊甸採購 買禮物送家扶孩童

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
遠雄廣場與基隆家扶中心汐止服務處今年再度合辦「聖誕愛分享，愛心禮物募集」活動，邀請消費者參與。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場與基隆家扶中心汐止服務處今年再度合辦「聖誕愛分享，愛心禮物募集」活動，邀請消費者參與。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場在耶誕節前舉辦公益活動，會員即日起到12月20日捐出140點以上點數，可參加抽獎。會員每捐出350點將轉換為100元遠雄廣場禮券，贈送伊甸基金會添購秀峰家園、南興小作所和大同小作所需要的用品。20日起另與家扶合辦「聖誕愛分享 愛心禮物募集」活動，讓受扶助孩童感受到社會的溫暖。

遠雄廣場表示，邀請會員在下月耶誕節來臨前，響應「愛多1點，做公益最給力」活動，運用會員點數做有意義的事。12月20日前會員只要打開iFG遠雄廣場App，選擇捐出70點或350點的點數，就能協助伊甸基金會採購所需用品。

遠雄廣場說，捐贈次數沒有限制，會員捐贈140點以上，就有機會抽中100元的7-11禮券（抽3名）；捐700點以上，有機會抽中500元的7-11禮券（抽3名）。額外加碼捐贈140點以上，都有機會抽中10杯星巴克中杯經典美式（每人10杯，共抽5名）。

遠雄廣場也與基隆家扶中心汐止服務處今年第6度攜手，11月20日到12月23日合辦聖誕愛分享，愛心禮物募集活動，邀請消費者參與，贈送家扶孩童禮物不僅是分享聖誕喜悅，更為孩子帶來希望。

有意贈送愛心禮物的民眾最多可選5張心願卡，在上面寫下溫暖的話語和祝福，並在活動期間內把禮物和祝福卡送回顧客服服中心。

遠雄場廣說，參與活動的會員可獲贈最高250點的會員點數，如果是在遠雄廣場購買禮物，出示消費發票可再額外獲得50點會員點數。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

遠雄廣場與基隆家扶中心汐止服務處今年再度合辦「聖誕愛分享，愛心禮物募集」活動，邀請消費者參與。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場與基隆家扶中心汐止服務處今年再度合辦「聖誕愛分享，愛心禮物募集」活動，邀請消費者參與。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場與基隆家扶中心汐止服務處今年再度合辦「聖誕愛分享，愛心禮物募集」活動，邀請消費者參與。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場與基隆家扶中心汐止服務處今年再度合辦「聖誕愛分享，愛心禮物募集」活動，邀請消費者參與。圖／遠雄廣場提供

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