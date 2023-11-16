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引進10萬名印度移工？勞動部臉書遭洗版 勞長：認知作戰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今到立法院社福及衛環委員會進行業務報告，駁斥將引進10萬名印度移工，開放行業數額皆未定案。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今到立法院社福及衛環委員會進行業務報告，駁斥將引進10萬名印度移工，開放行業數額皆未定案。記者葉冠妤/攝影

台灣即將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU)，傳引進10萬名印度移工，為此，勞動部臉書遭民眾洗版反對。勞動部長許銘春今在立院受訪時嚴正駁斥，引進10萬名印度移工是假訊息，開放行業數額、移工資格條件等還沒開始談，呼籲國人不要掉入認知作戰的陷阱。

有外媒報導台灣將開放引進10萬名印度移工，後續引發部分網友議論印度侵害女性事件頻傳，憂慮引進印度移工，會影響社會治安。許銘春今到立法院社福及衛環委員會進行業務報告，她在會前受訪時嚴正澄清，網路流傳即將引進10萬名印度移工是假訊息，勞動部懷疑有人刻意操作、散佈不實訊息，引起民眾恐慌，呼籲國人同胞不要掉入認知作戰的陷阱。

許銘春說，少子化、老子化人口結構改變，造成產業缺工問題，現階段移工來源國只有4個，勞動部一直在積極尋找新的來源國，避免國人過度依賴特定來源國，新增來源國也是朝野各界共識，衛環委員會的立委們也認為應積極推動，目前談的比較順利的是印度。

她強調，這些移工到我們國家工作，不論在工廠值夜班或在家裡照顧生病失能家人，我們都應該平等對待，不該對特定國家或種族存在偏見跟歧視 ，這對台灣的外交跟國家形象沒有幫助。對於部分民眾對引進印度移工有疑慮，許銘春說，ＭＯＵ還沒簽署，相關引進條件都還在談，勞動部也一定嚴格把關、加強社會溝通，請國人放心。

許銘春進一步指，引進移工程序必須待MOU簽署後，才會進行工作層級會議，後續討論開放行業數額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套，細節才是談判重點，且歷來都是循序定額引進，不會一下子引進那麼多;此外，移工必須有當地國無犯罪紀錄，才能申請簽證來台，對於引進移工的素質，勞動部會嚴格把關。

移工 印度 勞動部

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