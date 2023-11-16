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組團赴陸限額每日2千人挨轟 王國材：出團踴躍會調整
交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三卻稱，初期以每日2千人為限，引發旅行業界反彈。交通部長王國材今於立法院受訪表示，各旅行業現在可以充分準備或開始攬團，會看整體狀況跟陸委會討論，如果明年出團踴躍，會來討論調整。
交通部11月3日表示，明年春節前宣布解除赴陸禁團令，並於3月1日起開放我國團客赴陸。不少業者現已陸續開賣相關產品，但邱太三13日卻指出，初期每日仍限額2千人次，主因國人都跑到國外旅遊，交通部會有壓力。此說法引發旅遊業界不滿，更擔心有超賣產品問題。
針對陸委會被認為擋業者出團，王國材今緩頰，陸委會也不是擋，明年春節前宣布3月1日進出團是不變的，陸委會是用8月的方案，當時有2千人限制，各旅行業現在可以充分準備或開始攬團，會看整體狀況跟陸委會來討論調整。大家現在就放心去準備攬客，如果明年出團踴躍，會來討論調整。
針對國台辦質疑為何還要等5個月？王國材表示，這是跟業者討論結果，組團不是馬上能做，一般攬團公告是3個月，加上需要當地旅宿業跟遊覽車業配合，同樣陸客到台灣也是，接地社也要這樣準備，這是經過討論結果，業者現在就可以準備，原則上3月1日就可進出團。
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