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野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次 搶攻韓客商機推套票

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，圖為野柳地質公園女王頭。圖／北觀處提供
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，圖為野柳地質公園女王頭。圖／北觀處提供

交通部觀光署北觀處統計，疫情後國際觀光客來台市場回溫，皇冠海岸為距離台灣海陸國門最近的觀光圈，因此特別明顯，在淡水、野柳與基隆都能看見國際旅客造訪，其中1至10月韓國入境旅客到訪野柳地質公園超過31萬人次。北觀處搶攻韓客商機， 邀旅遊業者踩線，合作包裝20多條一日或二日遊產品、40多種自由行套票。

北觀處近期鎖定日、韓觀光客市場加強行銷，前天邀請韓國Inbound業者包含東南、雄獅、康福、定豪、大都會旅行社代表，接待國際遊輪旅客的金界旅行社，無障礙旅遊的多扶旅行社以及易飛網等共計23家旅行業者及中華民國旅行業經理人協會代表至皇冠海岸踩線，與12家觀光圈夥伴交流媒合，希望讓更多國內外旅客感受到皇冠海岸的獨特魅力。

北觀處處長陳煜川表示，皇冠海岸為距離台灣海陸國門最近的觀光圈，對國際市場回溫特別有感，近期於淡水、野柳與基隆都能看見國際旅客造訪，其中1至10月韓國入境旅客到訪野柳地質公園更超過31萬人次。

北觀處透過輔導及行銷團隊協助圈內業者提升觀光服務品質，掌握市場脈動，亦透過產業交流媒合會、旅遊推廣及影片行銷等多元方式，結合線上及線下串聯國內外行銷活動，全力推廣國際觀光。

北觀處邀旅行業者參觀和平島地質公園、國聖埔據點、山海芳園及金山老街。北觀處建置皇冠海岸旅遊專區，與多家旅行社如鳳凰旅行社、東南旅行社、KLOOK與KKDAY等合作包裝20多條一日或二日遊產品、40多套適合自由行旅客使用的旅遊套票。

詳細套票及旅遊資訊請參考：

北觀處官網

https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1

皇冠海岸觀光圈專頁

https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，邀旅行業者踩線。圖／北觀處提供
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，邀旅行業者踩線。圖／北觀處提供
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，圖為和平島公園。圖／北觀處提供
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，圖為和平島公園。圖／北觀處提供
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，圖為國聖埔據點。圖／北觀處提供
野柳看女王頭1至10月韓客31萬人次，搶攻韓客商機推套票，圖為國聖埔據點。圖／北觀處提供

旅行社 野柳

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