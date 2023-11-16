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今鋒面通過中北東部有雨 晚間冷氣團南下轉乾冷明起低溫恐10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天天氣變化大，外套要備好。鋒面通過中北東部有雨，晚間冷氣團南下轉乾冷，氣溫明顯下滑。本報資料照片
今天天氣變化大，外套要備好。鋒面通過中北東部有雨，晚間冷氣團南下轉乾冷，氣溫明顯下滑。本報資料照片

今天天氣變化大，外套要備好。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今鋒面通過中部以北及東部有局部陣雨，晚間冷氣團南下帶來乾冷空氣轉乾冷，氣溫明顯下滑，這波恐出現10度低溫

歐宗學指出，今天上午鋒面逐漸接近，中部以北雲量陸續增多，可能中午以前開始有短暫陣雨，中午到晚間鋒面通過台灣，中北部、東半部都有短暫陣雨機會，南部山區可能有零星雨勢，但降雨不會太久，晚間鋒面逐漸離開台灣以後，大陸冷氣團接續南下帶來乾冷空氣，雨勢就會陸續停止。

歐宗學指出，今晚到明天各地轉晴到多雲，但受到冷空氣影響，氣溫明顯下滑。北部市區明晨低溫只有15-16度，郊區12-14度，白天高溫也只有約18-19度，中部高溫仍有22-23度，南部可達24-26度，花東20-21度。

入夜以後因輻射冷卻條件良好，氣溫再降，明天晚間至周六清晨中北部市區低溫下探13度左右，南部也會降至15-16度，各地空曠郊區可能有10-12度低溫出現。

歐宗學指出，這波冷氣團性質乾冷， 周六普遍晴朗，陽光加熱明顯，白天比較溫暖，但日夜溫差很大，可能高達10度以上。入夜以後到下周日清晨可能會有相似低溫出現。

下周日白天起大陸冷氣團減弱，天氣穩定晴朗，氣溫明顯回升，北部、東半部高溫回到23-25度，中南部可達25-27度。入夜以後仍然明顯降溫，但預估極端低溫會緩和一些。

晴朗穩定日夜溫差大天氣型態持續到下周三左右，歐宗學指出，下周四、五才會有新一波東北季風南下再次帶來天氣變化。

冷氣團 低溫

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