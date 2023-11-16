冷氣團報到今愈晚愈冷 吳德榮：明晚到後天清晨低溫10度
要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今天中午前後、鋒面快速抵達，中部以北、東半部短暫降雨，晚起鋒後「乾冷」空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；周五晚至周六清晨，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。
吳德榮說，今晨截至5：03各地區平地最低溫約在16至19度〔北部(桃園大溪區)17.8度，中部(雲林崙背鄉)18.5度，南部(高雄內門區)19.0度，東部(花蓮壽豐鄉)16.2度〕。
最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日中午前後、鋒面快速抵達，中部以北、東半部短暫降雨，晚起鋒後「乾冷」空氣緊接南下，降雨漸停，氣溫驟降、愈晚愈冷。各地區氣溫：北部24降至16度、中部17至31度、南部18至32度、東部16至29度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五起至下周日「大陸高壓」籠罩，各地晴朗。周五清晨冷，白天陽光下舒適，各地皆在20度以上，入夜「輻射冷卻」加成，迅速轉冷。
吳德榮說，周五晚至周六晨直接挑戰「大陸冷氣團」定義(台北觀測站≦14度)，部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右。周六白天陽光下舒適，入夜至下周日清晨仍很冷，再度觸及「大陸冷氣團」定義，部分平地最低氣溫仍在10度左右。周五至下周日晨、入夜皆應注意保暖。
至於下周日白天起至下周三(22日)，乾冷大陸氣團逐漸「變性」，各地仍晴朗，氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，早晚仍偏涼微冷。
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