失智症紅綠燈／家人不願就醫 試試3招引導

Q：如何知道家人有沒有失智？家人抗拒就醫，可以怎麼做？

A：民眾想知道家人有沒有失智，仍需帶家人去醫療院所接受相關檢查，並經醫師判別，才能真正確診。

家人不願意出門、就醫的原因很多，可回想家人早年的生活經驗、習慣與個性，引導家人出門。家人可能沒有病識感，不覺得自己有異狀，或是自年輕時就鮮少生病就醫，甚或可能有感自己有異，但害怕檢查等多種因素而排斥就醫，因此建議先釐清家人不願就醫的原因為何，再依此嘗試應對方式。

提供下列幾個參考作法：

1.家人如果對於健康或金錢較為重視，可嘗試以政府每年都會提供65歲以上高齡者免費健康檢查的福利，或是健檢有獎金、可請領保險等誘因，引導就醫。

2.以自己就醫為名義，請家人陪同自己就醫，藉以降低防衛心。報到時，可透過小紙條事前先跟醫師說明家人情形，引導就醫。

3.可請家人信任、關愛的親友協助陪同就醫，如家人特別喜歡的孫子女、關係親近的鄰居、親友等，與之溝通，引導就醫。