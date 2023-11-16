財務是退休基石╱理財最怕詐騙 王儷玲：勿信保證獲利

國發會預估，我國將於2025年進入超高齡社會，每五人就有一位是六十五歲以上，國人平均壽命延長，老後人生必須提前準備。聯合報推出退休準備指標，認為財務、健康、社會連結、活躍好學和自在獨立是退休準備的核心能力。財務是退休生活的基石，但最近詐騙猖獗，專家呼籲退休投資應尋求專業認證人士協助，以免影響老本。

聯合國報告指出，1990年全球只有9萬2千人能活到百歲，但2021年百歲人口已逾62萬人，到了2023年，預估全球人瑞人數逾百萬。「山中長有千年樹，世上難得百歲人」已是過去式，百歲世代來臨，本報將於十二月二日舉辦「以防萬一，活到100歲」退休力論壇，分享最新老後生活趨勢。

勿信簡訊買股、社群詐騙

金管會前主委、政大教授王儷玲將於論壇中分享退休金如何準備、退休理財原則與趨勢。但王儷玲日前遭冒用身分，不明人士以她的名字偽造臉書專頁，企圖吸引民眾加入不明社團。她嚴正呼籲，自己從未成立臉書社團，也不會在網路上建議投資標的，請民眾不要上當。

詐騙有多猖獗？金管會今年八月記者會指出，上半年詐騙陳情案三二八件，創近三年新高，最常見詐騙手法有三：假冒名人鼓吹投資、簡訊或LINE群組勸買股、假金融商品交易平台保證獲利。社群、臉書盛行，讓詐騙集團找到可趁之機，進行偽造。國人一但遭到詐騙，終身積蓄可能化為烏有。

王儷玲呼籲，常見詐騙手法包括假冒名人、簡訊買股、保證獲利，她建議，投資應找具有專業認證的理財顧問，包括RFA（Retirement Financial Advisor，退休理財規畫顧問）、CFP（Certified Financial Planner認證理財規畫顧問），以RFA人員為例，民眾可以透過網路公開查詢證照號碼，以確認其資格。

定期定額投資 分散風險

之前有詐騙集團利用人心弱點，以「周休七天、月領七萬」、「保證獲利」等吸引人的字眼，誘惑民眾。王儷玲呼籲，愈是誇大動人的標題，愈不能相信，正派金融單位會遵守公平待客原則，充分揭露、說明風險、公平誠信等；退休人士也可以考慮將退休金信託或購買保單、轉為年金，手頭不要放太多現金。

國立政治大學國際產學聯盟產學總監姜漢中也指出，專業理財顧問針對個人財務狀況進行分析，提出個人化需求，補強財務缺口，且強調投資最好定期定額，分散風險，而非只有單一標的，且一次就投入大筆金錢，增加財務風險。此外，單身、生活單純、一個人住的人最容易遭詐騙，因為處於孤立的隔絕狀態，缺乏被提醒的機會。

王儷玲指出，詐騙事件層出不窮，曾聽聞一名男子遭愛情詐騙，在網路上結識海外女子，對方耐心釣魚布局，細心體貼哄騙男子離婚，為了「共造未來美好的生活」，男子將一生努力的財產全都匯到海外，對方收到匯款後，了無聲息，男子人財兩失。甚至有人在網路比價平台上找到商品，與賣家約定面交，賣家竟出言恐嚇。

退休力論壇 專家分享經驗

除了王儷玲，「以防萬一，活到100歲」退休力論壇請到多位重量級專家，包括高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭、聯合報專欄作家劉秀枝、運動醫學專家、奧運隊醫林頌凱、奧運國手陳怡安、樂活大叔施昇輝、林口長庚醫院兼任護理師譚敦慈等專家分享，現場還有博覽會，提供「一日退休練習生」體驗，歡迎揪團報名參加。

時間：12月2日(六)9時30分至16時30分

地點：中油大樓國光廳 (台北市松仁路3號)

票價：499元 （憑票券即享千元好禮）

洽詢：02-8692-5588轉5616、2070