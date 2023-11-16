搶救健保點值 上半年須補40億

新冠肺炎疫情後，民眾就醫大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值，初估上半年須補上四十億元才讓點值高於○點九元。為此，衛福部健保會昨召開會議，歷經四個多小時，對於如何撥補經費以及預算來源等問題，尚未達成共識，健保署長石崇良表示，最後仍須衛福部長薛瑞元拍板決定。

石崇良表示，今年第二季就診人次明顯上升，直到八月才下降，十月人數又上升，而就診人數增多，就會稀釋健保點值；在健保總額中包含「非預期風險跟政策改變」款項，用來調節健保總額超出預估失準的部分，以免服務量變大，讓點值變低，但今年「非預期風險跟政策改變」僅編列八億元，不敷使用。

因補足點值所需金額遠超過今年編列款項，昨天健保會討論是否先挪用安全準備金，補足缺額，或用行政院今年撥補健保基金二四○億元。石崇良會後表示，委員們對於補貼點值方式跟預算來源仍有不同意見，將提交會議重點，由薛瑞元拍板最後內容。

醫改會執行長林雅惠認為，安全準備金具有周轉功能，屬於保命金，須謹慎使用；疫後就醫人數暴增，這是可預知的趨勢，如欲動支安全準備金，政府應提出做了哪些配套，再檢視額度是否合理、能否動用。

醫界期盼健保點值來到一點一元，薛瑞元表示，「這幾乎不可能」，總額預算的量及點值是互相連動，就醫人數增加，總點數變高，健保點值就會下降，這是總額預算制度一定會有的狀況。