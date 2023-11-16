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長榮低碳飛行 連9年獲TCSA肯定

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
長榮航空孫嘉明總經理（右四）率領企業永續委員會團隊領獎。圖／長榮航空提供
長榮航空孫嘉明總經理（右四）率領企業永續委員會團隊領獎。圖／長榮航空提供

財團法人台灣永續能源研究基金會昨表揚永續模範企業，長榮航空連九年獲台灣企業永續獎（TCSA）肯定，且首次奪得全球企業永續獎GCSA「永續報告書獎–銀獎」，兩獎項共獲七項榮耀，由長榮航空孫嘉明總經理代表領獎。

台灣永續能源研究基金會昨主辦「二○二三第六屆全球企業永續獎（GCSA）」及「二○二三第十六屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮，長榮航空首奪GCSA永續報告書獎–銀獎外，還獲得企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎、企業永續報告類–運輸業白金獎，以及永續單項績效創新成長領袖獎、永續供應鏈領袖獎、氣候領袖獎及創意溝通領袖獎。

孫嘉明表示，堅持嚴謹飛安管理與服務品質的同時，明訂企業永續政策、制度、管理方針及具體行動計畫。長榮航空是台灣首家推出「綠旅行」碳抵銷航空公司，依搭乘艙等及航程距離計算旅程所排放的二氧化碳量，旅客可選擇支付等值金額或是自訂金額支持國際碳減量計畫，完成零碳旅行。

長榮航空表示，積極推各項節油措施，如引進高環保效益七八七機隊、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採新型輕量化行李櫃等；導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策；同時透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，提供低碳運輸服務。

長榮 績效

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