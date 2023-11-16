法規鬆綁／鼓勵引進外國藥 促台廠開發

老藥進台灣找生機！為了鼓勵國內加速新成分藥品的發展，讓民眾有更多藥物可用，只要在十大先進國家上市滿五年，在台灣屬於新成分新藥（ＮＣＥ－２），可簡化查驗登記資料，食藥署長吳秀梅指出，這類新藥除能以技術性資料或核准國的評估報告送審外，若能在國內進行小型臨床試驗，取得藥證後行政保護期達五年，以鼓勵國內藥廠開發製造。

ＮＣＥ－２在二○一三年剛發布之際，上市時間限制為十年，為符合保護民眾用藥權益，鼓勵製藥業者研發新藥的初衷，去年公告十年限制改為五年。

現今抗生素缺藥嚴重，政府當然也希望藉由ＮＣＥ－２鼓勵國內藥廠開發新成分新藥。目前台灣抗生素製劑許可有五百九十六張，健保常用的第一線抗生素總張數約二百四十五張，多數是國產藥廠的學名藥。

由數據來看，抗生素即使是國外藥廠來申請都不多，近年全球有十二張新藥證，但來台申請只有三張新成分藥證，吳秀梅指出，在新藥查驗登記的審查優化上，若已在歐美上市都可走精簡審查，台灣感染症醫學會也可開立抗生素藥物引進名單，食藥署願與藥廠討論溝通，一起解決臨床需求。

為因應未知的疫情及國際局勢，原料藥也是自主自給的重心，目前抗生素原料藥許可證有一百七十二張，國產張數約七張。吳秀梅指出，鼓勵國內藥廠在台製造新藥雖重要，但也希望國內原料藥能盡快到位，充實自主自給的重要性。