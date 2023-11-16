抗生素缺藥＋抗藥菌增 恐年奪3萬人命

「一名癌症病人花上百萬元做CAR-T治療，卻死於抗藥性細菌感染。」台灣感染症醫學會理事長王復德指出，二○五○年後，若抗生素抗藥性無法改善，每年將造成我國三萬三千人死亡，是二○二一年肺癌死亡人數三倍，已成台灣隱形疫情！

台灣感染症醫學會呼籲政府，加速引進新藥、給予合理核價並支持國產藥物研發，以解決日益嚴重的抗生素抗藥性問題。對此，健保署及食藥署承諾，明年將進行新藥平行審查，盼縮短半年的審查期；另外，未來「國際上市許可二年內」、「已在十大醫藥先進國上市滿五年，但屬國內新成分」（ＮＣＥ－２）的國產新藥可能採成本計價，希望鼓勵國藥國造。

每年十一月中是「世界抗生素週」，今年遇疫情解封，秋冬病菌來勢洶洶，台灣感染症醫學會與聯合報健康事業部日前共同舉辦「疫後新威脅 抗生素缺藥解方」專家會議。

台大醫院教學部主任盛望徽表示，近年台灣醫院加護病房檢驗出抗藥性細菌的比率正逐年升高，例如對碳青黴烯類抗生素產生抗藥性的鮑氏不動桿菌，抗藥性從六成三攀升至八成，而感染重症病患每晚一小時給藥，致死率便提高一成，更凸顯對後線抗生素的迫切性需求。

近年全球約有十二張抗生素的新藥證，據食藥署統計資料，來台申請上市的卻不多，僅核准三張，高雄榮民總醫院感染科主任林錫勳表示，抗生素研發困難，且臨床使用時間短，國際藥廠投入的意願很低。

另一部分是，台灣對抗生素引進或製造，缺少審查及核價誘因。王復德及台灣感染症醫學會名譽理事長莊銀清都認為，台灣應有優先審查、綠色通道機制，可拯救更多感染病人。

對此，食藥署署長吳秀梅、健保署副署長蔡淑鈴指出，兩署所攜手推動的平行審查機制，明年即將上路，屆時，新藥審查時間將可縮短約六個月，希望整體流程更順暢、更有效率。

林錫勳也建議，應建立合理藥價，像有些在國外上市已久、卻沒在台灣上市的抗生素，現以十國中位數計價，價格明顯偏低，藥廠可能不願引入台灣，建議健保署應參考成本核價。

此外，為避免藥品地板價讓藥廠退出市場，蔡淑鈴指出，不敷成本的廠商可向健保署提出調高申請，健保署三個月內將召開專家及共擬會議，若缺藥具急迫性會儘快生效，但調高價格後廠商也必須確保供貨無虞。

專家也呼籲，國藥國造的重要性。台北醫學大學人文暨社會科學院副院長李崇僖提醒，國產新藥送件申請數趨減，籲政府正視並協助國內藥廠生產新藥的困難。

蔡淑鈴表示，健保署規畫擴大在台首發新藥定義，目前修法中，預計明年生效；未來「國際上市許可二年內」、ＮＣＥ－２的在台製造新藥，將比照台灣首發新藥，有機會採成本計價。

藥師公會全國聯合會諮詢顧問陳尚斌進一步建議，在台首發新藥定義應擴增至新給藥途徑、新劑型，更能鼓勵本土藥廠；甚至可編列專款鼓勵使用國內新藥。莊銀清也表示，優先使用的概念才能讓國產新藥發揚光大。

新藥研發困難，老藥新用成為另一取得藥物的途徑，林錫勳指出，國外有不少舊成分經改良後，降低副作用，並移除有害成分後再次上市，以抗生素Polymyxin B為例，比傳統藥物已降低三成七的腎毒性，但若要引進國內，又要重新申請藥證及臨床試驗，增加引進成本與障礙。王復德建議，老藥新用可以上市後追蹤臨床療效及副作用，取代臨床試驗，以減少生產成本與加速引進。