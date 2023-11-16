過期進口蛋銷毀、加工液蛋 都流標

根據農業部官方網站最新資料顯示，目前過期待銷毀的進口雞蛋五五八○萬顆，不過中央畜產會日前公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，預備銷毀三四二公斤、約五七○○萬顆過期雞蛋，以及「進口雞蛋轉作殺菌冷凍液蛋」委託勞務案，兩案均流標。農業部昨表示，會了解流標原因，盡快二次開標。

立院經濟委員會昨審查農業部凍結預算。農業部代理部長陳駿季說，採購過程中，第一次流標是滿正常的，目前約有六十六家合格堆肥場，會了解業者不來投標原因，再第二次公告，希望盡快銷毀過期蛋。

他表示，國內雞蛋生產量已達到供需平衡約二四○○萬顆，近期雞蛋消費較弱，除鼓勵民眾安心享用國產雞蛋，也再次呼籲某些營養午餐禁用液蛋的縣市，更快恢復使用，目前市面上雞蛋都是國產蛋，已沒有疑慮，盡快開放液蛋使用也能刺激買氣。

對於買氣不佳，雞蛋連三周降價，他說，價格是市場機制，現在價格對蛋農來說利潤微薄，蛋價續跌，對蛋農、消費者都不好，希望鼓勵早餐通路、後端市場價格可適度調整。

至於進口雞蛋從十一月十四日開始暫停進口，他說，澳洲部分暫緩進口，依長約規定，是當我國需要時，兩周前通知對方保留合約，因十一月底到明年一月還有一波疫情，絕不能因產銷平穩就掉以輕心。