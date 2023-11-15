組團赴陸是否限額年前拍板 觀光署還原溝通始末

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三近日卻稱，初期以每日2千人為限，主因「擔心交通部有壓力」，引發旅行業界反彈。交通部觀光署長周永暉今表示，「確實是我們要面對旅遊業界，但不認為這是壓力」，宣布明年3月解除赴陸禁團令時，確實沒特別提限額的部分，相關部會有好幾個方案討論中，預計年前公布。

交通部11月3日表示，預計於明年春節前宣布解除赴陸禁團令，並於3月1日起開放我國團客赴陸。不少業者現已陸續開賣相關產品，但邱太三13日在立法院卻稱，初期每日仍限額2千人次，主因國人都跑到國外旅遊，交通部會有壓力。此說法引發旅遊業界不滿，批評一個政府兩套說法，更擔心有超賣產品問題。

事實上，每日限額2千人說法，最早是陸委會及觀光署今年8月24日共同宣布，為期1個月規劃開放團客事宜，初期以每日2千人次原則，主因兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，需循序漸進開放，將視陸方回應確定上路時間。後來因陸方遲遲未回應，此方案在1個月到期後仍未開放。

周永暉表示，陸委會及交通部溝通過程沒有窒礙難行的地方，11月3日宣布明年3月1日起開放我國團客赴陸時，大家的期待都很高，沒有特別討論限額的部分，現在相關部會有針對限額2千、3千，甚至不限額等好幾個方案在討論，除了期待陸方有正面回應，也有沙盤推演不同方案，若要以逐步開放也不是壞事。

他指出，與陸委會討論時有以逐步開放的想法，也希望陸方提前有正面回應，過程中公協會沒有特別反對，但業界普遍對明年3月開放的期待很高，可能溝通上有落差，相關部會會持續討論、不自我設限，也會看市場回應，最重要是希望旅遊安全品質要更好，預計年前會公布最終詳細方案。

針對陸委會稱限額是擔心交通部有壓力，周永暉說，陸委會可能覺得交通部壓力比較大，確實是交通部在面對旅遊業界，但從來沒有把這當作壓力，也不是壞事，多溝通都是好事。