控台鐵公司章程5大歧異點被消失 工會擬提高衝突等級

台鐵局明年元旦掛牌國營台鐵公司，但勞資對公司章程與相關子法仍兜不攏。台鐵企業工會控訴，近期勞資達成共識版本，包括經理人資格、員工回饋與福利等5大歧異點，昨在籌備董事會議，遭交通部在會前5分鐘突襲翻盤，試圖強渡關山通過官方版；據瞭解，其他非勞工董事代表也錯愕表達不妥；最後未闖關成功，擱置待下次審議。工會痛批交通部沒誠信，不排除「提高衝突等級」；交通部則回應，持續密切協商。

因應台鐵公司上路在即，今年9月27日，先召開首次台鐵公司董事會籌備會議，但勞資對公司章程與相關子法，無法達成共識。

昨天上午9時30分，台鐵公司董事會舉行第2次籌備會議。台鐵企業工會指出，本次會前勞資已達成一份共識版本，原以為會議上會順利通過；不料，在9時25分、會議5分鐘前，交通部人事處代表突然表示，交通部已核定官方版本，現場勞工董事要求出示官方版本內容，想瞭解版本差異何在，但代表也未提出任何文件。最後只好暫時擱置，進度停擺，僅通過沒爭議的董事會議事規則。

台鐵企業工會表示，勞資共識版本中，對挑選經理人、激勵員工及公司治理，都已明文清楚。首先，在經理人資格方面，交通部原先版本僅寫到具有「交通運輸或經營管理實務」；工會則主張希望納入有「傳統鐵路」、「軌道經營管理」的經驗字眼，否則太廣泛。

其次，台鐵企業工會說，若未來有盈餘，是否要和工會協商，提撥一定比例給員工回饋，不論是分紅或股利等，這在一般鐵路公司常見，「交通部版本一句話都沒寫」。

再者，有關員工福利，部版僅提及「依法協助職工福利委員會辦理福利事項」，工會則希望能再敘文得更清楚。

第四，若未來母公司設立子公司，工會主張以作價投資為原則，亦出資成立，但人力仍留運輸本業，但交通部版本也付之闕如。

另外，台鐵企業工會表示，最為關鍵的安全原則，主張仿效日本訂定營運安全憲章，以防在安全與營利產生衝突時，有最高指導原則可供依循；然而，官方版本只有寫「訂定營運安全政策，作為安全計畫」草率帶過，工會認為過於草率。

台鐵企業工會質疑，既然公司還沒登記掛牌，為何不能先用彼此有共識的版本，非得先用交通部版本後再修？

台鐵企業工會批評，交通部眼看掛牌在即，認為先呼嚨過去再說，大玩兩面手法，毫無誠信；然而，挑選經理人、員工福利及公司治理等重要規則，事關公司營運，卻未明文清楚，工會不排除提高衝突等級。

對此，交通部台鐵局回應，交通部爰依台鐵公司推動會報歷次會議決議，核定台鐵公司章程及董事會組織章則，由台鐵局據以辦理相關籌備作業。如工會仍有修正意見，可依台鐵公司設置條例第6條第1款及第8條第2款規定，提經正式董事會討論通過後報交通部修正。

台鐵局表示，台鐵公司成立前，將再持續召開籌備會議，研討董事會運作各項事宜；並與工會密切協商，相關修正意見將於第3次董事會籌備會議及後續會議討論，由台鐵公司正式董事會通過報部修正，據以施行。