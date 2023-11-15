快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

馬遠部落要求14.9億賠償　台大：超出能力也於法無據

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
還我馬遠布農族祖先遺骸自救會上午前往行政院前陳情，抗議1960年台大醫學院體質人類學研究團隊，聲稱學術研究需要至花蓮縣馬遠村Lilieq 公墓，在未經家屬同意下，擅自挖掘祖先遺骨，至今60年仍未歸還。記者蘇健忠／攝影
還我馬遠布農族祖先遺骸自救會上午前往行政院前陳情，抗議1960年台大醫學院體質人類學研究團隊，聲稱學術研究需要至花蓮縣馬遠村Lilieq 公墓，在未經家屬同意下，擅自挖掘祖先遺骨，至今60年仍未歸還。記者蘇健忠／攝影

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會今（11/15）前往行政院前陳情，抗議1960年台大醫學院體質人類學研究團隊，稱是學術需要，來到花蓮縣馬遠村Lilieq公墓取走祖先遺骨，至今60年未歸還。台大傍晚回應，自始自終都願歸還部落先人遺骨，也允諾就能力範圍內給予協助，但自救會提出設立基金且要求14.9億巨額賠償，於法無據也超出能力，才導致近年溝通均破局。

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會今天前往行政院陳情，隨後再赴教育部和台大，呼籲政府及台大記取歷史教訓，停止對原住民任何形式的剝奪，讓馬遠祖先遺骸回部落團聚。

據了解，今自救會一行人與立委伍麗華赴台大要求見校長陳文章，台大由主任秘書王大銘出面接受陳情但遭拒，最終會見陳文章未果，雙方不歡而散，自救會隨即撤守到校門口抗議。

台大傍晚回應，醫學院解剖科學曾以馬遠先人遺骨進行學術研究，43箱馬遠部落先人遺骨均妥善保存於醫學院研究室。2017年6月馬遠部落要求返還，期間歷經主管機關和立委居中協調，台大每次均派代表出席會議。

台大也指出，對於自救會所提訴求事項，台大在歷次協調會中均表達，願歸還先人遺骨並協助製作紀念碑，也願意追封先人為大體老師，並於適當地點立誌紀念，並願為部落提供醫療和教育、衛生等服務。

但台大也表示，自救會要求台大設立基金會，更提出高達14.9億的賠償總需求。台大是公立學校設有校務基金，經費支用均須依教育部「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」規定，無法再成立基金會；賠償需求書的內容也非台大權責，需請政府部會協助。

台大指出，自救會多次在協調會上提出，希望比照「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償」模式給予補償，並表達「先談賠償，再談歸還」，所以始終無法就遺骨歸還細節與部落及鄉公所進行實質討論，又能否比照上述模式辦理，也非台大權責範圍。但會持續和相關部會、部落等單位討論，持續溝通協調。

台大醫學院 自救會

延伸閱讀

祖先遺骨遭台大醫學院挖掘 馬遠布農族籲歸還

英返還牡丹社事件原民遺骨…國際正義與歷史重探

胡黃廣文成立競總 高呼：布農族26年沒有立委

國際返還遺骨首例 牡丹社事件原民遺骨今下午抵台灣

相關新聞

明起鋒面通過、冷氣團南下！各地氣溫直落 周末最冷時間曝光「下探12度」

今天短暫回暖，中央氣象署說，明天鋒面通過，下半天起冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其周五至周日期間，北東明顯轉涼、中南部日夜...

健保財務補貼成「政治公關提款機」？ 劉淑瓊：不可取

新冠肺炎疫情過後，民眾醫療利用率大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會今討論補助方式。不過，相...

里希特「抽象畫」紐約拍出11億天價 神秘買家是台灣人

富藝斯「二十世紀及當代藝術」紐約晚拍今天晨以1.55 億美元收槌，締造富藝斯歷來第二高總成交專場。先前曾來到台北及香港展...

馬遠部落要求14.9億賠償　台大：超出能力也於法無據

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會今（11/15）前往行政院前陳情，抗議1960年台大醫學院體質人類學研究團隊，稱是學術需要，...

多國遭受臭蟲侵擾 環境部曝4妙招清除防治

根據報導，近來許多國家遭受「臭蟲」的侵擾，由於國際旅遊往返頻繁，提醒民眾自國外回來後，立即清洗衣服及檢查行李，避免攜帶臭...

釐清二、三階段海纜範圍 大中部離岸風電環評補正再審

環境部今召開環評大會審查「大中部離岸風力發電計畫」案，開發單位規畫於中彰外海分三階段開發，盡管開發單位伊比德羅拉承諾第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。