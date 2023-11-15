馬遠部落要求14.9億賠償　台大：超出能力也於法無據

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會今（11/15）前往行政院前陳情，抗議1960年台大醫學院體質人類學研究團隊，稱是學術需要，來到花蓮縣馬遠村Lilieq公墓取走祖先遺骨，至今60年未歸還。台大傍晚回應，自始自終都願歸還部落先人遺骨，也允諾就能力範圍內給予協助，但自救會提出設立基金且要求14.9億巨額賠償，於法無據也超出能力，才導致近年溝通均破局。

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會今天前往行政院陳情，隨後再赴教育部和台大，呼籲政府及台大記取歷史教訓，停止對原住民任何形式的剝奪，讓馬遠祖先遺骸回部落團聚。

據了解，今自救會一行人與立委伍麗華赴台大要求見校長陳文章，台大由主任秘書王大銘出面接受陳情但遭拒，最終會見陳文章未果，雙方不歡而散，自救會隨即撤守到校門口抗議。

台大傍晚回應，醫學院解剖科學曾以馬遠先人遺骨進行學術研究，43箱馬遠部落先人遺骨均妥善保存於醫學院研究室。2017年6月馬遠部落要求返還，期間歷經主管機關和立委居中協調，台大每次均派代表出席會議。

台大也指出，對於自救會所提訴求事項，台大在歷次協調會中均表達，願歸還先人遺骨並協助製作紀念碑，也願意追封先人為大體老師，並於適當地點立誌紀念，並願為部落提供醫療和教育、衛生等服務。

但台大也表示，自救會要求台大設立基金會，更提出高達14.9億的賠償總需求。台大是公立學校設有校務基金，經費支用均須依教育部「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」規定，無法再成立基金會；賠償需求書的內容也非台大權責，需請政府部會協助。

台大指出，自救會多次在協調會上提出，希望比照「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償」模式給予補償，並表達「先談賠償，再談歸還」，所以始終無法就遺骨歸還細節與部落及鄉公所進行實質討論，又能否比照上述模式辦理，也非台大權責範圍。但會持續和相關部會、部落等單位討論，持續溝通協調。