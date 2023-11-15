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明起鋒面通過、冷氣團南下！各地氣溫直落 周末最冷時間曝光「下探12度」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天下半天起冷氣團南下，周五至周日期間，北東明顯轉涼、中南部日夜溫差大，各地周末兩天清晨最冷，其中中部以北、東北部低溫下探12度。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
明天下半天起冷氣團南下，周五至周日期間，北東明顯轉涼、中南部日夜溫差大，各地周末兩天清晨最冷，其中中部以北、東北部低溫下探12度。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

今天短暫回暖，中央氣象署說，明天鋒面通過，下半天起冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其周五至周日期間，北東明顯轉涼、中南部日夜溫差大，各地周末兩天清晨最冷，其中中部以北、東北部低溫下探12度，其他地區低溫14度，直到周日白天起才回暖。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天上午，彰化以北、雲嘉山區、宜蘭有機會降雨；苗栗以北、宜蘭雨區大且雨勢大，花東下午起降雨機率也增。

他說，明天下半天起，冷氣團南下，北台灣白天降至20至24度，晚間降至17度；花東白天高溫23至25度、中南部白天高溫28度。此外，明晚因乾空氣南下，降雨也會趨緩。

受冷氣團影響，周五至周日，北部、東北部白天高溫18至20度、中南部25至26度。張承傳提醒，周末兩天清晨最冷，中部以北、東北部僅12至13度，其他地區14至15度。期間降雨型態方面，各地多雲到晴為主，僅東南部零星雨。

周日起，冷氣團減弱，北部、東北部高溫至23至25度。下周一至周三，水氣少，溫度逐日回升。

冷氣團 高溫 低溫 氣象署

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