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中年男突急性心肌梗塞倒下 女兒分秒關鍵「一動作」救命

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園黃男急性心肌梗塞危急送醫，聯新國際醫院心臟內科醫師蔡劭謙（見圖）指黃女兒心肺復甦術救命關鍵。圖／聯新國際醫院提供
桃園黃男急性心肌梗塞危急送醫，聯新國際醫院心臟內科醫師蔡劭謙（見圖）指黃女兒心肺復甦術救命關鍵。圖／聯新國際醫院提供

桃園市55歲黃姓男子今年9月間在家裡突然倒下沒有心跳、呼吸呈OHCA徵象，他女兒在119消防員指導下，立即施行心肺復甦術搶救和送醫急救，聯新國際醫院心臟內科醫師蔡劭謙診斷急性心肌梗塞，血管阻塞嚴重，緊急做心導管手術搶救成功，他今天表示，黃男的女兒第一時間做心肺復甦術，是黃男術後復健康的關鍵。

黃男當時在家裡突然昏倒，嚇壞家人，緊急打119電話，消防員在電話中安撫、指導黃男20多歲的女兒為黃男做心肺復甦術搶救，等救護車趕到，由消防救護人員接手後續急救措施，使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊後，緊急送醫搶救。

蔡劭謙說，黃男經過心電圖檢測，顯示為急性心肌梗塞，在血管攝影發現黃男血管阻塞非常嚴重，其中右冠狀動脈、左迴旋枝為慢性完全阻塞，左前降支為急性完全阻塞，醫護團隊優先將急性阻塞的左前降支，利用心導管介入治療打通，穩定生命徵象，黃男在加護病房團隊照料下脫離險境。

兩個月後，蔡劭謙和醫護團隊再費時5小時，將黃男另外兩條慢性完全阻塞的右冠狀動脈、左迴旋枝血管，同樣以心導管介入治療方式開通，黃男手術成功順利出院。

蔡劭謙表示，心臟疾病長期位居國人十大死因的前三名，心肌梗塞更是造成心因性猝死最常見原因，急性心肌梗塞則是急性及嚴重的心臟疾病，十分危險，黃男倒下的第一時間，他女兒能在消防隊員指導下，全力施作心肺復甦術，讓腦部不因心臟停止而缺氧受損，更是術後回復健康的關鍵。

心肌梗塞 消防員 醫師 AED 救護車

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