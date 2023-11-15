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健保財務補貼成「政治公關提款機」？ 劉淑瓊：不可取

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
劉淑瓊說，政府不應動健保財務的腦筋，如果很多經費都由健保財務支應，無疑是把健保財務，當作是政治公關的提款機，這是很不可取的。記者沈能元／攝影
劉淑瓊說，政府不應動健保財務的腦筋，如果很多經費都由健保財務支應，無疑是把健保財務，當作是政治公關的提款機，這是很不可取的。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情過後，民眾醫療利用率大幅增加，各醫療院所健保點值下滑，期望政府補貼點值。衛福部健保會今討論補助方式。不過，相關議題已於日前由衛福部長薛瑞元、健保署長石崇良對外釋出訊息。對此，健保會委員、醫療改革基金會董事長劉淑瓊說，政府不應動健保財務的腦筋，如果很多經費都由健保財務支應，無疑是把健保財務，當作是政治公關的提款機，這是很不可取的。

劉淑瓊指出，大家都希望健保永續經營，不論是政府、民間、醫療服務的提供者，都非常關注健保財務，但如健保總額協商的最後決定權，還是在部長薛瑞元手裡，這就要說清楚，現在是責任政治的時代，「誰做的決定、誰做的政治承諾，誰就負起政治責任」。

「有件事情，我真的要抱怨。」劉淑瓊說，健保會本來是討論健保重要議題的地方，但很遺憾的是，從今年年初到現在，已經好幾次，由衛福部或健保署把相關政策先講出來，也就是直接「對外放話」，最後再加一句，「相關政策會交由健保會討論」，言下之意，是衛福部很願意推動相關政策，但往後如果政策推行不動，是健保會委員不同意，「我們（衛福部）也沒有辦法」。

劉淑瓊說，健保會委員開會時，十分認真、發言盈庭，但依「健保法」規定，健保會並無相關職權的執掌，最後僅成為「國是論壇」，大家盍各言爾志，最後政策如何決定，還是在衛福部的手裡。

健保 衛福部 財務

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