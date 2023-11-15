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長榮航空連9年獲台灣企業永續獎 首奪永續報告書獎銀獎

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空連9年獲得台灣企業永續獎（TCSA）肯定，且首次奪得勇奪全球企業永續獎GCSA《永續報告書獎–銀獎》，15日由長榮航空孫嘉明總經理（右4）率領企業永續委員會團隊領獎。圖／長榮航空提供
長榮航空連9年獲得台灣企業永續獎（TCSA）肯定，且首次奪得勇奪全球企業永續獎GCSA《永續報告書獎–銀獎》，15日由長榮航空孫嘉明總經理（右4）率領企業永續委員會團隊領獎。圖／長榮航空提供

財團法人台灣永續能源研究基金會今天表揚永續模範企業，長榮航空連9年獲得台灣企業永續獎（TCSA）肯定，且首次奪得勇奪全球企業永續獎GCSA「永續報告書獎–銀獎」，兩獎項共獲七項榮耀，由長榮航空孫嘉明總經理代表領獎。

台灣永續能源研究基金會今主辦「2023第六屆全球企業永續獎（GCSA）」及「2023第十六屆台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮，長榮航空首奪「GCSA永續報告書獎–銀獎」，且連續九年獲得「台灣企業永續獎」TCSA肯定，今年獲得「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告類–運輸業白金獎」，以及永續單項績效「創新成長領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「氣候領袖獎」及「創意溝通領袖獎」。

孫嘉明表示，堅持嚴謹飛安管理與服務品質同時，明訂企業永續政策、制度、管理方針及具體行動計畫，強化與利害關係人雙向互動。

長榮航空表示，長榮航空是台灣首家推出「綠旅行」碳抵銷航空公司，依搭乘艙等及航程距離計算旅程所排放的二氧化碳量，旅客可選擇支付等值金額或自訂金額支持由英國氣候管理與永續發展專家Climate Impact Partners資助的國際碳減量計畫，完成零碳旅行。

長榮航空表示，2050淨零碳排放為重要目標，積極推行各項節油措施，如引進高環保效益787機隊、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採新型輕量化行李櫃等；導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油；同時透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，提供更優越低碳運輸服務。

立法院蔡其昌副院長（左）頒獎予長榮航空孫嘉明總經理（右）。圖／長榮航空提供
立法院蔡其昌副院長（左）頒獎予長榮航空孫嘉明總經理（右）。圖／長榮航空提供

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