長榮航空九度獲得台灣企業永續獎 首奪永續報告書銀獎
財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2023第六屆全球企業永續獎(GCSA)」及「2023第十六屆台灣企業永續獎(TCSA)」，今天（15日）舉行頒獎典禮，長榮航空首次勇奪GCSA《永續報告書獎–銀獎》；且連續九年獲得《台灣企業永續獎》TCSA肯定，以及《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》等七項殊榮，由總經理孫嘉明代表領獎。
長榮航空表示，經評比已連續9年獲得《台灣企業永續獎》肯定，今年也獲得《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《企業永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創意溝通領袖獎》，更在本屆頒獎典禮中首度奪下GCSA《永續報告書獎–銀獎》。
孫嘉明指出，長榮航空自成立以來就十分重視企業社會責任的實踐，並以永續經營為目標。堅持嚴謹的飛安管理與服務品質的同時，在經營治理、環境及社會等領域展現積極作為，定期檢視國內外企業永續發展趨勢與核心業務之關聯性，以及整體營運活動對利害關係人之影響，並明訂企業永續政策、制度、管理方針以及具體行動計畫，強化與利害關係人之雙向互動，以及回應利害關係人對於公司在飛安、服務、經濟、環境、社會等永續議題的期望。
在邁向「2050淨零碳排放」此一重要目標時，長榮航空積極推行各項節油措施，如引進高環保效益的787機隊、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃等措施減少航機重量；並導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油；同時也透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，以提供更優越的低碳運輸服務。
此外，長榮航空也是台灣首家推出「綠旅行」碳抵銷的航空公司，依旅客搭乘艙等及航程距離計算旅程所排放的二氧化碳量，旅客可選擇支付等值金額或自訂金額支持由英國氣候管理與永續發展專家Climate Impact Partners 所資助的國際碳減量計畫，完成零碳旅行。
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