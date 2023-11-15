長榮航空九度獲得台灣企業永續獎 首奪永續報告書銀獎

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2023第六屆全球企業永續獎(GCSA)」及「2023第十六屆台灣企業永續獎(TCSA)」，今天（15日）舉行頒獎典禮，長榮航空首次勇奪GCSA《永續報告書獎–銀獎》；且連續九年獲得《台灣企業永續獎》TCSA肯定，以及《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》等七項殊榮，由總經理孫嘉明代表領獎。

長榮航空表示，經評比已連續9年獲得《台灣企業永續獎》肯定，今年也獲得《企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎》、《企業永續報告類–運輸業白金獎》，以及永續單項績效之《創新成長領袖獎》、《永續供應鏈領袖獎》、《氣候領袖獎》及《創意溝通領袖獎》，更在本屆頒獎典禮中首度奪下GCSA《永續報告書獎–銀獎》。

孫嘉明指出，長榮航空自成立以來就十分重視企業社會責任的實踐，並以永續經營為目標。堅持嚴謹的飛安管理與服務品質的同時，在經營治理、環境及社會等領域展現積極作為，定期檢視國內外企業永續發展趨勢與核心業務之關聯性，以及整體營運活動對利害關係人之影響，並明訂企業永續政策、制度、管理方針以及具體行動計畫，強化與利害關係人之雙向互動，以及回應利害關係人對於公司在飛安、服務、經濟、環境、社會等永續議題的期望。

在邁向「2050淨零碳排放」此一重要目標時，長榮航空積極推行各項節油措施，如引進高環保效益的787機隊、彈性調整機上水量及服務用品裝載、採用新型輕量化行李櫃等措施減少航機重量；並導入新世代飛行計畫系統，依飛行大數據資料庫分析，以精進燃油政策、優化飛行計畫用油；同時也透過航機定期清潔及檢視提升航機整體油耗效能，以提供更優越的低碳運輸服務。