搶救超低健保點值 健保署長石崇良估上半年至少補40億元

健保會今開會討論健保點值過低（低於0.9元）的撥補問題，健保署長石崇良表示，主要是受到新冠肺炎規範改變影響，讓今年第二季就醫人數大量增加，導致西醫基層、醫院、中醫三個部分的健保總額點值被稀釋，因此討論如何撥補經費以及預算來源。惟尚未達成共識，仍待衛福部長薛瑞元最後拍板決定；初估上半年至少需要補上40億元才可讓點值不至於低於0.9元。

石崇良說，對比今年以及2019年疫情前的就醫人次可以發現，今年第二級有就診人次明顯上升，一直到八、九月才下降，今年十月人數又上升。而健保總額是前瞻編列預算，今年預算是前年編列，當時還不知道疫情對未來的影響，而3月20日指揮中心放寬新冠免通報，因此就診人數統計是新冠加上類流感，讓點值出現大變動。

石崇良表示，健保總額編列分成西醫基層、醫院、中醫、牙醫，以及其他部門，「其他部門」中包含非預期風險跟政策改變的款項，該款項會用來調節健保總額超出預估失準的部分，以免服務量變大讓點值變低、影響醫療服務。然而，要如何補、預算來源仍有爭議，無法達成共識。

石崇良說，牙醫在這次服務量暴增中較沒有受到影響，主要是西醫基層、醫院、中醫三部分。醫院總額部分，每一區的攤扣管理模式不太相同，因此會找個區域總額部門討論。他以西醫基層為例，第一季不符合動支非預期風險條件，但是第二季符合動支條件下，會採取兩階段補足。跟基期（2019年）相比的差額點值會用1點1元填補，但若是1點仍不足0.9元，還會再補到0.9元。

另一方面，今年健保總額在「非預期風險跟政策改變」僅編列8億元。石崇良表示，由於健保申報結算有6個月的期間，因此現在只能對第一季、第二季的狀況比較清楚；中醫兩季都符合資格、西醫第二季符合，預估需要11億元，遠超過8億元。此外，醫院部門還需要進一部討論釐清，上半年補足金額初估上看40億元。

石崇良說，由於推估補足點值所需金額遠超過今年編列款項，因此討論到從安全準備金挪用補足，或是用行政院今年撥補健保基金的240億元。他強調，政府依健保法要負擔36％，而240億元已是額外的公務預算挹注，會考慮採用該款用優先處理經費不足部分。

石崇良指出，健保會委員對於醫界在疫情中跟疫後的努力都肯定，只是補貼方式跟來源仍有不同意見，因此會把健保會中的意見搜集，再由薛瑞元拍板最後內容。現在步入秋冬，不論是呼吸道疾病或是疾病疾病都蠢動，希望盡快做出結定，讓醫界繼續安心服務。