自家人也看不下去！小港機場粉專淪政府大內宣 綠委：該改就要改

高雄小港機場是國內第二大國際機場，臉書粉專半數貼文都在宣傳中央政令，遭質疑淪為政府大內宣，例如0~6歲國家一起養、政府當你助生娘娘等無關航空旅遊事宜，讓自家人也看不下去，民進黨立委賴瑞隆說，機場粉專應多提供最新航班航點、貼心設施等服務旅客的訊息，該改進就改進。

專營社群經營和資訊分析的和捷關鍵資訊iNiN公司觀察台灣南北兩大機場及鄰國首都機場粉絲專頁發現，小港機場臉書近10篇貼文，多達5篇提及中央政令，近10天6篇貼文也有2篇提及中央政策，批機場淪為政治宣傳工具，幫政府大內宣，卻忽略旅客所在意的機場軟硬體及服務。

對此，賴瑞隆表示，機場粉專內容應多著墨在機場服務事項，包括內部資訊或最新航班航點訊息等，這些比較符合旅客需要，這樣才能讓旅客知道機場有哪些服務。