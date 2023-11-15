聽新聞
test
0:00 / 0:00
自家人也看不下去！小港機場粉專淪政府大內宣 綠委：該改就要改
高雄小港機場是國內第二大國際機場，臉書粉專半數貼文都在宣傳中央政令，遭質疑淪為政府大內宣，例如0~6歲國家一起養、政府當你助生娘娘等無關航空旅遊事宜，讓自家人也看不下去，民進黨立委賴瑞隆說，機場粉專應多提供最新航班航點、貼心設施等服務旅客的訊息，該改進就改進。
專營社群經營和資訊分析的和捷關鍵資訊iNiN公司觀察台灣南北兩大機場及鄰國首都機場粉絲專頁發現，小港機場臉書近10篇貼文，多達5篇提及中央政令，近10天6篇貼文也有2篇提及中央政策，批機場淪為政治宣傳工具，幫政府大內宣，卻忽略旅客所在意的機場軟硬體及服務。
對此，賴瑞隆表示，機場粉專內容應多著墨在機場服務事項，包括內部資訊或最新航班航點訊息等，這些比較符合旅客需要，這樣才能讓旅客知道機場有哪些服務。
賴瑞隆說，小港機場新航廈已在規劃中，旅運人數持續增加，這些訊息很適合貼在粉專，讓旅客了解小港機場的進步，宣傳過多無關旅客或航務內容不太恰當，該檢討改進，就檢討改進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言