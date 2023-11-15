糖友吸菸死亡風險增1.55倍 醫：血管脆弱族群更忌菸害

糖尿病友的自我健康管理相當重要，涉及飲食、運動、藥物以及生活習慣、體重的控制。衛福部國健署今指出，糖尿病患者若有吸菸習慣，死亡風險將是一般糖友的1.55倍，若有抽菸習慣，則會提高罹患第二型糖尿病的機率，呼籲民眾盡早戒菸。

據衛福部111年死因統計，國人十大死因包含癌症、心臟疾病、新冠肺炎、肺炎、腦血管疾病，以及糖尿病，光是糖尿病就導致1萬2289人死亡。國健署引用世界衛生組織（WHO）報告指出，吸菸量愈多，罹患第2型糖尿病的風險愈高；此外，糖尿病患者若有吸菸習慣，可能更難控制其胰島素劑量與病情，死亡風險是未吸菸糖友的1.55倍。

開業新陳代謝科醫師游能俊表示，糖尿病對於大、小血管的健康影響甚鉅，因此需要透過生活習慣、飲食、服用藥物、體重控制等多方面進行健康管理，而抽菸會讓人體抗氧化功能變差，也影響到血管的健康，若是糖尿病友同時有抽菸習慣，會讓本來脆弱的血管更加處於惡劣的環境之中。

游能俊說，糖尿病的三高控制相當嚴謹，尤其忌諱低密度膽固醇，一般人正常值應小於160mg／dl，超出則開始用藥控制，但糖尿病友可能100以下就要開始用藥，若再加上抽菸，恐怕50mg／dl就得開始用藥控制，不僅心肌梗塞發生機率更高，危險程度也遠超一般人，等同於二度心肌梗塞的傷害。

游能俊提醒，糖友為了控制血糖，在生活上做出了全面性的生活調整，若因為抽菸一件事情而功虧一簣相當不值得，糖尿病友的血管需要更加細緻的照料，雖然抽菸並非糖尿病友最嚴禁的行為，但健康照護就像展開安全網，若同時三高、抽菸就是一個一個的破洞，就得花更多錢在補破網上。

國健署長吳昭軍說，國健署111年調查發現，五成二的18歲以上成人戒菸都是因為重視「健康」，因此國健署也提供多元戒菸服務，全台將近3500家合約醫事機構的專業醫師及戒菸衛教人員可協助。呼籲民眾「戒菸穩糖護健康」，即早戒菸是預防糖尿病等相關疾病最經濟有效的方法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康