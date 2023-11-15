綠線延伸中壢車站 鄭文燦：行政院年底前核定綜合規畫

桃園機捷A23站中壢車站及捷運綠線延伸至中壢車站，原要各自設站，不過經交通部審查考量轉乘距離過長，檢討改為加長月台，讓民眾步行約26公尺即可轉乘。行政院副院長鄭文燦今視察再宣布年底前行政院會核定綜合規畫盡早進施工，預計2032年整合系統一車到底讓民眾無需轉車，整合後將給綠線使用月台空間來做預辦登機行李托運空間。

捷工局表示，捷運綠線延伸中壢計畫於可行性研究階段，原規畫與捷運機場線於中壢火車站各設置GE07與A23站，以約120公尺連通道銜接轉乘，經交通部審查考量轉乘距離過長檢討。

捷工局說，重新將捷運機場線由A23站往南延駛至GE05站，使兩路線於GE05站共站轉乘，不過為降低八德旅客到中壢需轉乘不便，經邀集相關單位召開多次會議研析及優化，以對機捷A23車站變動及周邊住宅影響最小前提下規畫，提出A23站加長月台方案轉乘機場捷運，並多次協調交通部鐵道局後確認技術可行，配合辦理機場捷運延伸中壢計畫相關變更作業。

鐵道局副總工程司陳景池表示，原設計機捷A23站月台2側會配置水環設施機房及行包空間，不過因月台加長方案取消行包空間，讓中間約26公尺的月台連通區能直接通往綠線列車月台，緊急樓梯轉為沿軌道方向並調整成公共樓梯工未來綠線使用。

陳景池說，A23站配合綠延擴建大月台部分工項延後施作，已於今年5月經交通部同意，變更設計已啟動正陸續核頒變更設計書圖以利現地施作。配合部分工項延後施作機捷延伸計畫期程預估將延後約12個月增加經費約為3.96億。

鄭文燦今前往視察表示，綠線延伸中壢綜合規畫年底前行政院會核定讓捷運成環，讓綠線、中壢延伸線跟機場線3條線可以組成桃園環狀骨幹。並希望一車到底，預計2032年讓機捷跟綠線系統能整合，讓民眾無需轉車。

鄭文燦說，目前的加長月台為暫時方案，將部分的月台讓綠線使用，將來要恢復成行李拖運月台，讓A23站可以做到預辦登機行李拖運。且配套工作包含路廊取得體育園區、中山東路的優化，都必須要由市政府來接續完成。