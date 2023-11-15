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氣血循環機直接放地板 低頻震動擾鄰恐挨告

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
氣血循環機等會震動的器材直接放置樓地板上使用，未加裝緩衝軟墊，會造成低頻噪音影響鄰居。圖／北市環保局提供
氣血循環機等會震動的器材直接放置樓地板上使用，未加裝緩衝軟墊，會造成低頻噪音影響鄰居。圖／北市環保局提供

電動按摩椅、氣血循環機等健康器材的震動恐成噪音來源。有民眾投訴，住家平常都會有低頻噪音干擾生活，北市環保局派員稽查後，發現是鄰居使用「氣血循環機」直接放置在地板上，沒有減震裝置，啟動時震動明顯，確認為噪音來源，稽查員教導住戶加裝緩衝軟墊後才解決噪音問題，若屢勸不聽恐衍生民事糾紛，不可不慎。

北市環保局今表示，稽查大隊近期接獲陳情案，有民眾反映公寓住家有明顯低頻噪音干擾生活，稽查人員前往了解，在民眾家中確實可感到低頻振動情形，憑過往經驗初判可能為低頻噪音。環保局提醒，一般住家發出噪音若未改善影響鄰居，除了公寓大廈管理條例可處分外，也可能引發民事糾紛。

環保局說，因現場無法即刻確認音源，稽查人員勘查周遭環境後鎖定可能的音源，排除同棟超商之冷凍櫃及冷氣室外機，也確認周邊店家各項設備均無異常，依民眾提供的噪音特性與時段，並訪查其他住戶後，研判噪音源可能為家戶內使用的電器所產生，也有其他住戶於特定時段使用按摩椅，會產生些微的振動。

稽查人員得知後，立即前往該住家，見門口旁放置了1台「氣血循環機」直接置放於樓地板，未有任何減振裝置，啟動時確實有明顯振動。環保局確認音源為該設備後，要求住戶加裝緩衝軟墊以減少使用時產生的振動噪音，避免擾鄰，住戶便沒有再受到低頻噪音干擾。

環保局呼籲，民眾在家中使用運動器材，部分標榜特定頻率振動方式以協助使用者達運動效果，若產生噪音或振動後無適當緩衝設計，易透過建物傳導聲音影響其他住戶，提醒民眾應注意家中設備的使用情形，必要時加裝緩衝軟墊減少振動噪音，避免造成鄰居困擾。

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