聽新聞
test
0:00 / 0:00
氣血循環機直接放地板 低頻震動擾鄰恐挨告
電動按摩椅、氣血循環機等健康器材的震動恐成噪音來源。有民眾投訴，住家平常都會有低頻噪音干擾生活，北市環保局派員稽查後，發現是鄰居使用「氣血循環機」直接放置在地板上，沒有減震裝置，啟動時震動明顯，確認為噪音來源，稽查員教導住戶加裝緩衝軟墊後才解決噪音問題，若屢勸不聽恐衍生民事糾紛，不可不慎。
北市環保局今表示，稽查大隊近期接獲陳情案，有民眾反映公寓住家有明顯低頻噪音干擾生活，稽查人員前往了解，在民眾家中確實可感到低頻振動情形，憑過往經驗初判可能為低頻噪音。環保局提醒，一般住家發出噪音若未改善影響鄰居，除了公寓大廈管理條例可處分外，也可能引發民事糾紛。
環保局說，因現場無法即刻確認音源，稽查人員勘查周遭環境後鎖定可能的音源，排除同棟超商之冷凍櫃及冷氣室外機，也確認周邊店家各項設備均無異常，依民眾提供的噪音特性與時段，並訪查其他住戶後，研判噪音源可能為家戶內使用的電器所產生，也有其他住戶於特定時段使用按摩椅，會產生些微的振動。
稽查人員得知後，立即前往該住家，見門口旁放置了1台「氣血循環機」直接置放於樓地板，未有任何減振裝置，啟動時確實有明顯振動。環保局確認音源為該設備後，要求住戶加裝緩衝軟墊以減少使用時產生的振動噪音，避免擾鄰，住戶便沒有再受到低頻噪音干擾。
環保局呼籲，民眾在家中使用運動器材，部分標榜特定頻率振動方式以協助使用者達運動效果，若產生噪音或振動後無適當緩衝設計，易透過建物傳導聲音影響其他住戶，提醒民眾應注意家中設備的使用情形，必要時加裝緩衝軟墊減少振動噪音，避免造成鄰居困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言