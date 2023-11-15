桃膠是中藥非「藥食兩用」食材 私售恐挨罰！

苗栗縣政府衛生局日前接獲民眾檢舉縣內某間早午餐店販售「桃膠白木耳」產品，因桃膠是中藥非「藥食兩用」食材，前往稽查後已依法裁處並責令業者下架不得販售；衛生局長張蕊仙提醒，若民眾不清楚相關規定，可洽詢或上食品藥物管理署網站查詢。

縣衛生局表示，近來吹起一股吃桃膠養生的風潮，不論是中藥房、網路平台、電視購物，都紛紛大力推廣「平民燕窩」桃膠，不少店家也推出「桃膠飲」、「桃膠甜湯」等相關產品販售。

但桃膠並非衛福部中醫藥司公告的「可同時提供食品使用之中藥材」，且載列於食品藥物管理署「食品原料整合查詢平台-未確認安全性尚不得使用之原料」的食品原料，應以中藥材管理，不得供食品原料使用，如供食品用途，恐將涉及違反食品安全衛生管理法，可裁處6萬以上、2億元以下罰鍰。

局長張蕊仙也提醒，桃膠屬中藥材不能擅自販售，有很多人覺得桃膠富含膠原蛋白，有養顏美容的功效，其實桃膠煮熟會呈現黏稠狀，那是一種植物膠或是多醣體，而非膠原蛋白，呼籲民眾不管是食用任何食品或養生藥膳，切勿亂買及聽信謠言導致濫用、濫補，傷了荷包又傷身，若不清楚相關規定，可洽詢或上食品藥物管理署網站查詢。