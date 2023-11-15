貨車司機洗澡感覺不到水溫 竟是急性梗塞腦中風

南投縣50歲詹姓貨車司機洗澡時，左手感覺不到水溫不以為意，隔天兩邊臉的感覺不同，左臉刺刺麻麻到南投醫院就醫，醫師診斷為急性梗塞性腦中風，幸好發現得早，經口服抗血小板藥物並搭配復健治療，住院一周大幅改善並出院返家。

衛生福利部去年國人十大死因統計，腦血管疾病是十大死因第五位，腦中風來得突然，且嚴重可能致殘，造成患者和家庭極大壓力。

衛福部南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說，常見中風症狀為肢體無力、視力模糊、咬字不清及臉歪嘴斜等，詹姓病患確診腦中風時，他嚇了一大跳。患者兩側的肌力正常，不過他有出現感覺缺失，身體兩邊對觸覺、痛覺及溫度的敏感度不一樣、吞嚥問題如喝水會嗆到等症狀，且右側眼瞼下垂，經接受腦部核磁共振檢查後，確診是腦幹中風。

鄭耕兆說，患者有高血壓，是腦中風的危險因子之一。他血管梗塞的部位在右側延腦處，延腦是腦幹的一部份，主要控制心跳、呼吸和血壓，因此當延腦受損時，可能會造成生命威脅。

不過患者梗塞範圍小，而且及早就醫，急診醫師也準確判斷，立刻安排住院，因此在接受治療後，手腳麻木與吞嚥等症狀迅速改善，目前僅右眼仍輕微下垂。

南投醫院表示，醫院有完整腦中風醫療團隊，成員為跨部門醫療人員。除了黃金治療期間內積極的醫療介入，也銜接急性後期照護服務，依據病人個別失能程度安排處置，提供優質復建與醫療照顧。