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全國糖尿病患高達250萬人 兩大共病靠「糖三臟」救命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
調查指出，高達半數糖友未意識到自身共病風險，提升疾病識能率，成為急需解決的課題。圖／糖尿病關懷基金會提供
調查指出，高達半數糖友未意識到自身共病風險，提升疾病識能率，成為急需解決的課題。圖／糖尿病關懷基金會提供

國內糖尿病患者人數已突破250萬，但國衛院相關健保數據研究發現，約有23萬名潛在糖尿病患者未被發現。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤表示，糖尿病易引發心衰竭及腎臟病變等多重共病，對糖友及社會影響甚鉅。另調查指出，半數糖友未意識自身共病風險，健康識能不足，提升疾病識能率、深化醫病溝通，已成為急需解決的課題。

蔡世澤說，糖尿病為全身性疾病，容易引發「心衰竭」及「腎臟病」等多重共病。據統計，台灣每3位糖友就有1位衍生慢性腎臟病；每5位就有1位合併心衰竭問題，這三者疾病名列國人前十大死因，更為健保醫療支出前20大疾病。

「為預防糖尿病及共病，健康識能有著舉足輕重的關係。」蔡世澤說，但糖尿病學會過去兩年，針對全台近7000位糖友調查發現，其中約76%糖友雖已可列為慢性腎臟病的中高風險族群，但其中高達51.1%的糖友從未認知自身風險，顯見糖尿病患者的共病認知明顯不足。

蔡世澤指出，防治共病需要醫病及各界共同努力，但每位糖友共病風險、病況嚴重程度各不相同，血糖控制目標、用藥、自我健康管理方式等須量身打造，加上在糖友自身認知不足下，醫事人員在診間需要花費相當多的時間來回溝通，自我管理及支持成效也因而大打折扣。

每年11月14日為世界糖尿病日，今年主題為「知所風險，知所應對」，糖尿病關懷基金會推出「快向糖三臟取經」衛教網站，設計趣味性的糖三臟人物角色，加入互動性問答地圖，提升糖友建立控糖、顧腎、護心的全方位照護觀念，進一步與醫護團隊討論適切治療選擇，攜手打造糖心腎最佳防護網。

糖尿病關懷基金會表示，為了提醒糖友控制血糖之餘、也要及早預防腎心併發症發生的風險，近年推動「今天你有控嗎？請問糖三臟」宣導運動，鼓勵糖友於回診時主動與醫護人員詢問三臟狀況，確實追蹤共病風險及照護績效。

第一問「胰臟」：血糖控制狀況？

第二問「腎臟」：腎臟功能如何？蛋白尿與腎絲球過濾率落在哪個分級？

第三問「心臟」：如何預防心臟衰竭？平常是否有出現喘、累、腫等症狀？

糖尿病關懷基金會推出「快向糖三臟取經」衛教網站（https://web.asktangsanzang.online/），打造糖心腎最佳防護網。圖／糖尿病關懷基金會提供
糖尿病關懷基金會推出「快向糖三臟取經」衛教網站（https://web.asktangsanzang.online/），打造糖心腎最佳防護網。圖／糖尿病關懷基金會提供

糖尿病 腎臟病

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