吃營養品不是「照單全收」 營養師教掌握營養品4大資訊

部分病患因無法進食、消化、吸收或代謝食品中特定營養成分，需特定疾病配方食品攝取營養，不過不是每一款營養品都適合每位患者，營養師指出，如慢性腎臟病患者需要低蛋白質，但開始洗腎後，需改補充高蛋白質營養品，而沖泡方式或濃度也會影響攝取，營養品的使用方針，最好經由醫師建議或營養師評估後使用，平時購買得格外注意營養品的包裝標示。

衛福部食藥署今天舉行「正確選用健康食品及特定疾病配方食品」記者會，食藥署食品組副組長鄭維智表示，健康食品是指具有保健功效，並標示或廣告具該功效的食品，要具有「小綠人標章」才符合規定，目前核准前三大的依序為調節血脂、胃腸功能改善、護肝。

鄭維智說，健康食品保健功效包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵吸收、輔助調節血壓等共13項，目前核准有效的健康食品共有419件。

馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢則說，特定疾病配方食品是指，病人因為生理功能失調，無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分，或醫學上認定有其他特殊營養需求，且不易透過日常飲食調整所獲取，而依據其適用對象特別加工或配製的食品。

蔡一賢表示，特定疾病配方食品可分為4大類，包含可作為單一營養來源的「營養均衡完整配方食品」與「營養調整完整配方食品」，及不可作為單一營養來源的「營養調整補充配方食品」與「特殊單素配方食品」，除應符合一般包裝食品規定標示事項外，還要標示適用對象、使用方法及用量、「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」及「多食對改善此類疾病並無幫助」等醒語。

蔡一賢提到，糖尿病、透析、癌症、發炎性疾病等，不同病症有不同適用對象，有些病人多重共病，食用的品項都不進相同，如以腎病患者為例，在慢性腎病階段，需要低蛋白質營養品，不過如果走向透析，就要改選擇高蛋白質營養品；糖尿病患則要選擇幫助傷口修復的營養品。

蔡一賢也說，曾有名癌症患者，住院期間收到各方親友贈送的營養補充品，但其實並不是全部都適合，如果沒看清楚就全吃下肚，反而會傷身體，而同樣的營養品，如沖泡方式或濃度不對，也可能造成愈吃身體數值愈差的狀況，且如果病人還可以從嘴巴進食，還是儘量藉由咀嚼吞嚥的方式攝取營養。