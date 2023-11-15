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台鐵公司章程子法勞資兜不攏 工會指交通部會前突襲
台鐵局明年元旦掛牌國營台鐵公司在即，公司章程與相關子法，勞資雙方多次意見分歧。台灣鐵路工會表示，昨預定台鐵公司第二次籌備董事會議，交通部在會議5分鐘突襲，手段齷齪，表示相關協議要按照部內版本核定，翻臉不認帳，所幸在場勞工董事反對，才未闖關成功，籲交通部本於誠信，否則將招致工會採非常手段。
台灣鐵路工會指出，昨（14日）上午9時30分召開台鐵公司第二次籌備董事會議，原始議程為安排討論經工會與台鐵局已達成勞資共識公司章程與相關子法。然而，交通部突在上午9時25分表示要按照部內版本核定，此舉等同完全翻臉不認帳，等同勞資雙方多次子法協商共識「只是個屁」，一切就是交通部說了算，毫無誠信可言，令人可恨。
台灣鐵路工會認為，公司章程事關未來公司經營方向，更涉員工權益，3位勞工董事當場表示反對意見，指交通部此舉不符公司法相關法令與程序，因此交通部並未闖關成功，再次呼籲交通部，台鐵公司化走到最後階段，應本於誠信原則，否則招致工會採取非常手段，屆時請交通部主事者自行負責。
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