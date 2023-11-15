買健康食品認明小綠人標章 特殊配方務必先諮詢

民眾養生常見吃補充品，食藥署今天提醒，購買健康食品應認明「小綠人」標章，才是經核准，至於食用特定疾病配方食品患者，務必經醫師或營養師指導，吃錯恐傷身又送命。

市面上健康食品及特定疾病配方食品琳瑯滿目，不少民眾無論有沒有生病，常見買來「補」一下。衛生福利部食品藥物管理署現行開放13項健康食品功效宣稱包括「抗疲勞」、「輔助調節血壓」、「牙齒保健」、「促進鐵吸收」、「骨質保健」、「胃腸功能改善」、「調節血糖」、「不易形成體脂肪」、「調節血脂」、「免疫調節」、「輔助調整過敏體質」、「延緩衰老」、「護肝」。

現代人飲食大魚大肉加上生活作息不正常，食藥署食品組副組長鄭維智今天在食藥署例行記者會中指出，目前核准有效健康食品共有419件，其中又以「調節血脂」、「胃腸功能改善」、「護肝」這3項產品最多。

鄭維智提醒，「健康食品」是個法律名詞，依健康食品管理法規定，產品要經過科學佐證產品的安全性、保健功效及安定性，才能申請認可為「健康食品」，也就是取得「小綠人」標章，否則皆為一般食品，民眾在選購時務必認明。

腎臟病、糖尿病、癌症等患者可以選擇特定疾病配方食品。馬偕紀念醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說明，特定疾病配方食品是為了生理功能失調，無法進食、消化、吸收或代謝一般食品或食品中特定營養成分的患者而設計。

特定疾病配方食品共2大類，分別為可作為單一營養來源的營養完整配方食品，及不可作為單一營養來源的營養補充配方食品。前者又分成營養均衡完整配方食品與營養調整完整配方食品，後者則有營養調整補充配方食品及特殊單素配方食品。

蔡一賢表示，特定疾病配方食品外包裝上除應符合一般包裝食品規定標示事項外，同時要標示「適用對象」、「使用方法及用量」、「本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用」及「多食對改善此類疾病並無幫助」等醒語。

以往有民眾看到這些特定疾病配方食品標示有特殊配方營養素，誤以為比較好而購買食用，蔡一賢說，實際上這些額外攝取的營養素、熱量，一般人多吃不僅沒什麼助益，甚至可能增加身體負擔。

若是因疾病有食用需求，務必諮詢醫師或營養師建議。她舉腎病患者為例指出，慢性腎臟病會慢慢走到洗腎，兩者適合的特定疾病配方食品成分非常不同，一個是低蛋白、另一個是高蛋白，吃錯的話可能導致併發症，甚至死亡，尤其很多人不見得只有一種疾病，例如可能同時有腎病、糖尿病，且每個人狀況不同。

食藥署副署長林金富強調，不管是健康食品或是特定疾病配方食品，都不得宣稱醫療療效，並沒有等同藥品的效果，也無治療疾病的作用，若身體有任何不良狀況仍應循正常醫療管道診治，切勿自行食用誇大功效或宣稱療效的產品，以免花錢又傷身。