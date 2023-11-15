研究：糖友吸菸死亡危機倍增 戒菸降4成罹病風險

抽菸有害健康，國健署提醒有糖尿病癮君子，研究顯示這類族群恐增1.55倍死亡風險；對一般人而言，戒菸更能穩糖，最多可降罹患第2型糖尿病約4成風險。

衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿說明抽菸不利控糖，據國際糖尿病聯盟（IDF）第10版《全球糖尿病地圖》報告數據顯示，全球已有超過十分之一成人、約5.37億人罹患糖尿病，在台灣約有200多萬名糖尿病患，甚至每年以2.5萬名的速度持續增加。

國健署引用世界衛生組織（WHO）數據，指出戒菸可降低罹患第2型糖尿病30%至40%風險，許多國際研究都提出相同警示，吸菸量越多，罹患第2型糖尿病風險就越高，國健署長吳昭軍呼籲，戒菸穩糖護健康，即早戒菸是預防糖尿病等疾病最經濟、有效方法。

糖尿病對生命危害不容忽視，位居台灣10大死因之一，每年近萬人因糖尿病失去寶貴生命，尤其對有糖尿病的癮君子更致命，國健署說明原因，與吸菸糖尿病患者比不吸菸患者更難控制胰島素劑量及病情有關，更有研究顯示糖尿病患者吸菸可能會增加1.55倍的死亡風險。

國健署111年調查發現，18歲以上成人吸菸者曾嘗試戒菸主要原因是健康因素，占52%，鼓勵想戒菸民眾善用政府提供的多元戒菸服務，去年5月15日起接受戒菸服務，可免除戒菸輔助用藥部分負擔，全台近3500家合約醫事機構專業醫師及戒菸衛教人員可協助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康