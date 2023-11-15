影／保護大台北水源 反核團體要求撤銷核四核能用地

拆核四促進會今天舉行「撤銷核四核能用地，保護大台北水源區！」記者會。流自雙溪鄉之雙溪河和流自吉林之枋腳溪，及流自水返港山坑仔內溪等三支流於貢寮國小前匯集成(大)雙溪河，(大)雙溪河距核能四廠一號機反應爐中心點約1650公尺，(大)雙溪河流經德心宮、新社經舊社而出海，貢寮淨水廠取水口位於德心宮附近，抽取(大)雙溪河之水進行處理。貢寮淨水場距核能四廠一號機反應爐中心點約2,500公尺，流自水返港山支流坑仔內溪距核能四廠廠界約200公尺，距核能四廠反應爐中心點小於1,200公尺。

核四廠共同通風塔之輻射廢氣主要來源，1.為维持阻體於負壓所進行抽氣之氣體。2.反應爐中之爐水於進行發電過程中變成高壓蒸氣，高壓蒸氣經高壓汽機、低壓汽機及主冷凝器變成冷凝水，因冷凝水中含有氣體，所以以蒸氣抽氣器對冷凝水進行抽氣，所抽出之輻射氣體（核分裂產物如碘、氪等、空氣、水蒸氣 ·氫氣 、氧氣），核四運轉時的輻射廢氣，經由高度141.5公尺的共同通風塔高空排放，將汙染貢寮淨水廠場水源區，核四運轉之日，讓貢察、瑞芳、雙溪、濱海公路沿線、基隆居民開始喝輻射水。

台灣看守協會秘書長謝和霖表示，既然非核家園是法定政策目標，也是執政黨承諾，2021年核四重啟公投也被全民決，就應速廢除核四廠這塊核能用地，變更為對環境與社會最友善的用途，甚至將用地返還給原地主。對於能源供需問題，政府應力推節能減碳，控管產業規模，輔導高耗能高排放的產業轉型投入清潔生產或其他對環境生態友善的事業，這個社會不應該再為褐色產業無限制供應用水、用電與用地，無限制涵容他們的污染排放與產生的廢棄物，為因應極端氣候威脅，應該盡速改變發展方向，愛護腳下這塊土地。

為保護大台北水源區、寮淨水場水源區及避免發生核災，經濟部應依土地徵收條例49條，撤銷核四廠核能用地，核四廠建廠執照已屆期失效，禁制區及低密度人口區已公告解除，內政部應依土地徵收例49條撤銷核四廠核能用地。