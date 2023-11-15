薛富盛：2050淨零是很大挑戰需積極研發新技術

聯合國氣候大會第28次會議（COP28）將於11月30日至12月12日於阿拉伯聯合大公國杜拜登場，巴黎氣候協定的首次進度盤點將成為今年的重頭戲。對於台灣被排除在COP28之外，環境部長薛富盛今表示，台灣在淨零碳排部分積極執行，值得在國際場合分享，另2050年淨零碳排是很大挑戰，雖須以最壞情況估算，但仍要樂觀積極投入研發新技術。

薛富盛今赴立法院衛環委員會備詢，會中休息時間接受媒體聯訪，針對台灣被排除在COP28之外，但會派代表前往，薛富盛表示，COP28詳細情況均配合外交部安排，不清楚實際狀況，但環境部在淨零碳排部分做了很多，台灣值得在國際場合分享。

薛富盛舉例，中研院與台電合作共同研發出「去碳燃氫」技術，將天然氣裂解成氫氣與固態碳（碳黑），過程不會產生二氧化碳，今年9月發出「去碳燃氫」的第一度電，這是台灣推動氫氣發電，邁向淨零碳排的重要里程碑，是很好的成果，台灣應能在COP28分享。

目前國內也有很多教授進行碳捕捉再利用技術，若能透過COP28宣揚台灣去碳能源方面的發展，是很好的曝光度。

薛富盛進一步指出，根據環境部氣候署資料統計，發現台灣於2021年經濟表現很好，經濟成長率達到近6.34％，當年碳排量有增加，但若把碳排量／經濟成長率（GDP），這10年碳排量是逐年下降，也就是說，每成長1％的GDP，碳排量就持續往下降，盡管碳排量高高低低，但整體趨勢來看仍是下降。

薛富盛表示，為落實2050淨零排碳，我國規畫2030年減碳目標為24％正負一個百分點；薛富盛坦言，2050淨零排放是很大的挑戰，但若新的科技在2035年至2040年出現，做到完全去碳的話，就可以達成。目前國科會、經濟部目前都積極投入、重視研發新技術，雖然須以最壞情況來估算，但仍要有正面態度，尤其中研院與台電合作有成功案例，認為仍要樂觀積極看待。