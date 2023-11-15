進口雞蛋資金借貸誰還？ 農業部：畜產會借貸畜產會還

今年政府專案進口雞蛋，支應這筆經費，由農發基金支應，但因緊急臨時沒有編列預算，也沒有核銷項目，因此由中央畜產會向農業金庫貸款支應，當時中央畜產會向農業金庫借貸15億元(進口雞蛋以及進口豬肉)，其中，7億有擔保、7.5億元無擔保，目前有大部分進口蛋過期銷毀，虧損部分誰應支應？農業部今天表示，畜產會借的，畜產會要還。

立法院經濟委員會今天審查農業部凍結預算。立委李貴敏表示，中央畜產會執行專案進口雞蛋計畫，由畜產會向農業金庫借貸，虧損誰應該承受？是畜產會還是農業金庫？根據112年的預算，中央畜產會的自有資金不超過12億元，全部資金也不足15億元，即使不足15億，還是要求農業金庫、信保基金借貸了15億，若有虧損應該誰負責？

農業部代理部長陳駿季說，相關核貸是農業金庫核貸，並沒有要求農業金庫做什麼事情；整個專案進口雞蛋是政府政策，政策是政府政策畜產會借貸、畜產會還。

李貴敏也說，進口雞蛋有8家廠商，但僅有3家廠商公布合約，沒有合約、沒有議價單，要如何核對核銷？陳駿季說，請款從入庫請領的數量可核對。

畜產會是否會因為這次的借貸出現資金問題？農業部畜牧司長張經緯表示，應該不至於，畜產會貸款15億元，但實際核放的金額，是實際有需求才去核放，實際也沒有15億元一次拿，實際要使用多少，才去跟農業金庫借貸多少，而且後續還有畜產會蛋款售出的金額，有的只是價差，不會貸15億元就是欠15億元。

若有虧損誰要負責？張經緯說，若在政府採購法要求下的生鮮農產品可依規定不需要政府採購法部分，農業部會尋求合法補助；若當初依照政府採購法沒有做到的部分，當然會要求畜產會用自有資金處理。