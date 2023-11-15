影／退休金不夠用！老年生活被打趴 勞團喊「勞退提撥要調高」

2024年總統大選在即，勞團今集結近百人於行政院門口高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」，指勞退新制雇主提繳6%上路至今18年，面對物價通膨、薪資漲幅有限，勞工退休金保障明顯不足，勞團更表明哪一個政黨總統參選人提出勞退金提撥率提高的政見，勞團就用選票支持他。

全國產業總工會理事長江健興指出，以工作年資30年來看，勞退舊制雇主給付45個月薪資，新制只要提撥21.6個薪資，新制退休金連舊制的一半都不到，等於政府幫雇主省了一半給勞工的退休金。他說，勞退新制從民國98年實施，當初政府宣稱先求有、再求好，但18年過去，勞退新制雇主提撥率一直停留在6%，政府沒有補貼，也沒有依物價調整的機制，讓勞工淪為老年貧窮。政府已經替資方省了18年的退休金支出，現在該加回來才公平。

高市產總理事長林順基說，18年來，一顆茶葉蛋已經從5塊漲到13塊，勞退新制提撥率還停在6％有道理嗎？不免令人質疑這是政府配合資方分化工會、壓低薪資的陰謀。

北市產總理事長邱奕淦則說，勞退加上勞保老年給付的所得替代率不到5成，加上長期低薪造成退休金累積得少，將來年輕人恐怕淪落為下流老人，建議勞退新制提撥率至少要12%到13%才夠，建構完善的社會安全網、讓勞工退休有保障，讓年輕人敢生育，對抗少子化，是政府的責任，而不是任勞工自求多福。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉表示，今年七月公教人員退撫新制明訂公務人員退休提撥率為月薪的9.75%，顯然勞工現行的6%提撥率嚴重不足且不合時宜。他批評，現在還看不到任一總統參選人的完整勞動政見，勞工在這些參選人心中的排名在哪裡？他尤其點名勞動部，每次勞團提訴求，勞動部只會兩手一攤，推託交由勞資協商，但勞動部明明清楚台灣勞資協商實力不對等，面對穩贏的雇主，勞工何來協商空間？

他表示，勞基法是最低標準，但多數資方卻當作天花板，雇主勞退金提撥率超過6%僅0.87%，連一成都不到，請勞動部不要再推給勞資協商，勞工自己也不該再沈默。他也在此表明，這次總統大選，哪一個政黨參選人提出提高勞退新制提撥率的政見，勞團就支持他。

對於勞團訴求，勞動部說，勞退舊制及新制均是最低標準，一體適用我國內不同規模事業單位，勞動部鼓勵並呼籲企業獲利由勞資共享，勞資雙方可藉由團體協商方式，將優於勞動法令的勞動條件，如提高退休金提繳率納入團體協約約定中，以實質提升勞工退休福祉，勞動部也會持續蒐集各界意見，凝聚共識。