並排停車只要安全就可不記點？ 王國材：還是會記點

國內交通安全持續引發討論，有運輸業反映臨停不便，傳出交通部因此暫緩記點制度，尤其將排除並排停車。交通部長王國材表示，因為各城市臨停空間不足，所以全面記點制度規畫明年6月後待各城市畫好黃線及車格再實施，但基於安全考量，並排停車項目現在還是會記點。

交通部推交通新制，限制路口、公車站10公尺內停車，同時也開放民眾檢舉，引發計程車駕駛群起抗議。政策後來又轉變，暫緩實施記點制度；其中內政部警政署認為，若不影響人車等交通安全，路口10公尺、公車站牌、並排停車等情況都不列入。

王國材今赴新北泰山區公所參與「立法院交通委員會考察新北地區交通建設暨危險路口改善座談會」，並於會後接受媒體聯訪時表示，因為這一兩天的確收到很多運輸業反映，說各城市臨停空間、專用停車格不足，所以交通部規畫權宜措施，希望在明年6月以前，22個縣市把黃線、車格等臨停措施畫好。

至於有關並排停車，王國材說，很多路權團體也反映危險情況，所以昨天除跟運輸業討論，也跟路權團體溝通，並排停車還是會記點，交叉路口或者公車彎等，在明年6月前先用處罰而不計點，等明年6月各縣市都處理完再恢復記點。