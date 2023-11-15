國道5號側車道延伸蘇澳「回到原點」？ 縣府提新方案

國道5號側車道南端目前只到宜蘭冬山，地方居民希望能延伸到國5南端終點蘇澳，縣府6月辦理會勘後，提出新的路線方案，另闢西側道路在新馬陸橋銜接台9線，可以搭配高速公路局辦理的國5銜接蘇花改計畫；縣議員認為是「回到原點」，耗時太長且實質效益不高。

縣府交通處指出，這個議題由來已久，2011年辦理短期改善評估，2013年、2021年分別耗費1751萬元與9638萬元，完成國道橋下道路雙側延伸德興一路與鄉道宜30-3線拓寬、側車道連接自強路等工程，縮短行車時間；此外也評估了4條長期方案。

縣議員謝正信今年4月、5月臨時會議與定期會議再度質詢，副縣長林茂盛與縣府交通處、高公局、公路局等單位6月辦理現勘，重新檢視2011年評估的4條方案，發現10多年來土地條件已經改變，包含蘇澳服務區闢建、新馬都市計畫區規畫等等，須重新評估，謝正信要求8月底前提出共識方案。

交通處今赴議會專案報告，提出方案五、方案六2條新路線。方案五沿交流道闢建南、北向側車道，未過新城溪，總經費最低；方案六則利用國5西側路廊闢建雙向車道，過新城溪後向南延伸，在新馬陸橋與台9線會合。縣府屬意方案六，雖然工程難度與經費最高，但可與國5銜接蘇花改工程搭配，請中央協助。

謝正信表示，從6月會勘到現在，這個議題形同「回歸原點」，方案六要送環評、綜規，若要與高公局工程計畫搭配，恐不符法規；縣議員陳玉萍表示，高公局國5銜接蘇花改工程還要數年才會開始，耗時過久；縣議員林佩瑩與謝、陳意見相同，認為應研議方案五搭配其他過溪方案盡速研議新方案。