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國道5號側車道延伸蘇澳「回到原點」？ 縣府提新方案

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
縣議員謝正信等人表示，方案六有法規疑慮且還要等待高公局計畫開始，耗時過長，希望結合方案五與其他過溪路線，盡快研議新方案。記者陳敬丰／攝影
縣議員謝正信等人表示，方案六有法規疑慮且還要等待高公局計畫開始，耗時過長，希望結合方案五與其他過溪路線，盡快研議新方案。記者陳敬丰／攝影

國道5號側車道南端目前只到宜蘭冬山，地方居民希望能延伸到國5南端終點蘇澳，縣府6月辦理會勘後，提出新的路線方案，另闢西側道路在新馬陸橋銜接台9線，可以搭配高速公路局辦理的國5銜接蘇花改計畫；縣議員認為是「回到原點」，耗時太長且實質效益不高。

縣府交通處指出，這個議題由來已久，2011年辦理短期改善評估，2013年、2021年分別耗費1751萬元與9638萬元，完成國道橋下道路雙側延伸德興一路與鄉道宜30-3線拓寬、側車道連接自強路等工程，縮短行車時間；此外也評估了4條長期方案。

縣議員謝正信今年4月、5月臨時會議與定期會議再度質詢，副縣長林茂盛與縣府交通處、高公局、公路局等單位6月辦理現勘，重新檢視2011年評估的4條方案，發現10多年來土地條件已經改變，包含蘇澳服務區闢建、新馬都市計畫區規畫等等，須重新評估，謝正信要求8月底前提出共識方案。

交通處今赴議會專案報告，提出方案五、方案六2條新路線。方案五沿交流道闢建南、北向側車道，未過新城溪，總經費最低；方案六則利用國5西側路廊闢建雙向車道，過新城溪後向南延伸，在新馬陸橋與台9線會合。縣府屬意方案六，雖然工程難度與經費最高，但可與國5銜接蘇花改工程搭配，請中央協助。

謝正信表示，從6月會勘到現在，這個議題形同「回歸原點」，方案六要送環評、綜規，若要與高公局工程計畫搭配，恐不符法規；縣議員陳玉萍表示，高公局國5銜接蘇花改工程還要數年才會開始，耗時過久；縣議員林佩瑩與謝、陳意見相同，認為應研議方案五搭配其他過溪方案盡速研議新方案。

交通處回應，除了方案六，其他方案會經過都市計畫住宅用地、綠地、高公局用地甚至公墓等，用地取得過程較複雜，且縣府須自籌6到10億元；方案六用地取得較容易，且若能成為國5銜接蘇花改配套計畫，由中央負擔經費。縣府會吸收各方意見，再研議採取何種方案。

縣府交通處2011年委託辦理評估時，曾得出方案一到四的路線，今年6月再次辦理會勘後，提出方案五與方案六，縣府屬意方案六，可以和高公局「國5銜接蘇花改」計畫搭配。圖／宜蘭縣府提供
縣府交通處2011年委託辦理評估時，曾得出方案一到四的路線，今年6月再次辦理會勘後，提出方案五與方案六，縣府屬意方案六，可以和高公局「國5銜接蘇花改」計畫搭配。圖／宜蘭縣府提供
國道5號側車道縣道191北起頭城交流道，南抵冬山東城村，未延伸到國5南端終點蘇澳，對用路人與蘇澳鎮民多有不便。圖／擷取自Google Map街景
國道5號側車道縣道191北起頭城交流道，南抵冬山東城村，未延伸到國5南端終點蘇澳，對用路人與蘇澳鎮民多有不便。圖／擷取自Google Map街景
縣府交通處表示，2011年曾做過相關評估與短期改善工程，2013、2021年分別完成部分改善措施。記者陳敬丰／翻攝
縣府交通處表示，2011年曾做過相關評估與短期改善工程，2013、2021年分別完成部分改善措施。記者陳敬丰／翻攝

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