除籲檢討記點檢舉制 駕駛人權益聯盟：路邊車格太多影響載客

違規記點新制、恢復部分違停檢舉項目上路，引發職業駕駛不滿。交通部近日預告修法，上下客貨臨停路口、公車站10公尺及並排停車暫緩記點，卻引發路權團體反彈，交通部昨撤下草案將改為併排臨停改恢復記點。全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，「可以接受」，但路邊停車格太多仍影響上下客貨，另也呼籲立委重新檢討記點制度問題。

劉鴻樟表示，這兩天社會輿論對於並排停車暫緩記點有很多意見，職業駕駛過去也推廣盡量避免違規並排停車，影響後方車輛，因此對於取消並排停車暫緩記點能夠接受。

但劉鴻樟也說，當前路邊停車格還是太多，道路兩側並非停車場、車庫，呼籲將道路兩側汽機車格退出，短時間內規畫車格時，應該比照100至150公尺有10到12公尺黃線。

另外，劉鴻樟指出，針對近期檢舉違規案件，整個社會已呈現仇視情況，自從實施新制以來，違規案件比去年同期增加數10倍，看不到真正解決交通問題，只有增加更多的仇視對立、暴增員警的業務量，也增加計程車、遊覽車、貨運業、物流運送駕駛人更多困擾，甚至紛紛出現出走潮，造成惡性循環。

他表示，根源問題還是在立法院的交通委員沒有真正了解道路交通環境，才會制定這些不符合比例原則的記點制度，強烈要求立法院的委員，對於記點制度必須重新思考這些因素，重新制定民眾檢舉的記點項目，否則非但無法有效改善交通問題，反而衍伸更多社會問題。

他建議對於一些靜態違規或臨停研議取消記點；2000元以下的違規不予記點，但仍需開罰；2000至4000元則記1點；4000至6000元則記2點；6000元以上記3點。