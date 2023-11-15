醫事團體爭總量管制 薛瑞元：框住數量利弊要評估

台灣醫事人員大聯盟提出醫事人員總量管制原則入法訴求，將在11月19日上凱道。衛福部長薛瑞元今天說，框住醫事人員數量好不好，要評估，目前沒有哪個職類特別一定要增額。

考選部9日公告，降低護理國考門檻，難度較高的科目「基礎醫學」比重，從原來20%調降為10%，引發護理界不滿。考選部日前對此回應強調是強化教考用連結。

不過事件持續延燒，西醫、中醫、牙醫、藥師、護理等醫事人員級學生組成「台灣醫事人員大聯盟」，要求醫事人員總量管制原則入法，並反對降低護理師國考門檻，將在19日走舉辦「黑十字運動」上凱道抗議。

衛福部長薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，並在會前接受媒體聯訪被問及此事表示，醫事人員數量須根據需求評估，用很死的方式框住，究竟是不是好主張還有待評估，不過他說，「目前為止並沒有哪個職類特別一定要增額」。

薛瑞元說，護理人力問題是千頭萬緒，大家比較專注在「用」的部分，主要就是職場環境等，但前面的國考、訓練部分還是要檢討，同時並進。

至於國考難度，薛瑞元說，目前專技人員國考是採標準制，到一定分數就算合格，每年合格人數就會不太一樣，若考試題目偏難，合格人數就會變少；因此應該逐年探討考試題目是否適合，但事後探討較無法反映、保障考生權益，還有很多其他方式可採用，如先找測試人員，以前考過的人去測試題目是否適合等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響今年健保總額，醫療費用點值大降，健保會今天將討論動支調節非預期風險經費。薛瑞元昨天表示，方向是動用安全準備金。

薛瑞元今天被問及此事表示，112年總額已經協商完成，針對超出總額之外的需求，是否動用安全準備金，還需要健保會進行討論，將尊重健保會決定。至於是否補到1點1元，薛瑞元說「這幾乎不可能」，若量多、總點數高，點值就會下降，「這是總額預算制度一定會出現的狀況」。

對健保署長、器捐中心董事長石崇良昨天拋出血親、配偶間的捐贈外，將進一步討論「非血親」捐贈。薛瑞元表示，若要開放須修法，但這一定要非常小心、非常謹慎做評估。