影／罔顧醫療品質大開後門 醫事聯盟預告黑十字運動

台灣醫事人員大聯盟舉今天在立法院外舉行「1119黑十字運動」活動說明記者會，預告即將在11月19日至總統府前抗議。聯盟表示，過去三年新冠疫情中，醫事人員忠心守護防疫第一線，幫台灣度過瘟疫難關。然而日漸惡化的工作環境，讓醫事人員不斷失望地離開工作崗位。 而教育部和衛福部不思問題的源頭，竟無視「醫事人員總量管制原則」對於醫療品質的重要性，妄想用濫開熱門科系招生名額的方式，來解決問題！前年醫科增開三所學士後醫學系、今年中醫系增額、藥學系增額、護理系也要增額及降低國考門檻，甚至違反台灣教育的公平正義要大開放波波牙醫實習名額！

台灣美容醫學產業全國聯合會、台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟、維護中醫總量管制聯盟、台灣護師醫療產業工會、藥師聊聊天社團共組「台灣醫事人員大聯盟」，認為濫開招生名額，只會降低新進人員素質，使醫療人力更為廉價，工作環境更加惡劣，表面上看起來有很多人員，實際上每個人都待不久，永遠是「新手上路」，最後造成醫療崩壞。